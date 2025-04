Corteo del 25 Aprile: tafferugli in Porta Nuova a 80 anni dalla Liberazione - Foto

Il corteo del 25 Aprile in centro a Bergamo ha vissuto attimi di tensione per la presenza dei manifestanti pro Palestina, un gruppo di circa 30 persone, con bandiere e striscioni, che hanno cercato di mettersi in testa alla sfilata al grido di «Fuori i sionisti dal 25 aprile» accerchiando il gruppo della Brigata ebraica.

Le tensioni lungo il corteo del 25 Aprile

La presenza di un massiccio dispiegamento di Forze del’ordine Il corteo è stato più volte interrotto e poi ha ripreso il percorso

Le tensioni in Porta Nuova

Una protesta che non ha mancato di creare momenti di tensione tra i presenti. All’altezza di Porta Nuova sono volati insulti e spintoni con le Forze dell’Ordine. «Riusciamo sempre a spaccarci, anche il 25 aprile» fa notare un manifestante ai contestatori.

Le Forze dell’ordine intervengono per fermare i manifestanti Pro Palestina I tafferugli in Porta Nuova e l’intervento delle Forze dell’Ordine

Il corteo è iniziato pacificamente in viale Papa Giovanni XXIII

Il gruppo è stato presto sorpassato dalle bandiere dell’Anpi e del Comitato bergamasco antifascista e scortato lungo il percorso, in via Tiraboschi, dalle squadre antisommossa delle Forze dell’ordine.

Le autorità in piazza Vittorio Veneto

(Foto di Bedolis) I manifestanti

Il corteo ha ripreso il percorso e nuove tensioni si sono registrate davanti alla Prefettura di Bergamo, in via Tasso. Anche Mauro Magistrati, presidente Anpi provinciale, ha cercato un dialogo con i manifestanti. Il corteo è stato deviato in Largo Belotti mentre i gruppi Pro palestinesi sono stati fermati sul Sentierone. La Brigata ebraica per sicurezza è stata fatta arrivare solo fino a Fiera librai e poi fatta uscire dal corteo. La cerimonia in piazza Vittorio veneto è stata sospesa per poi riprendere con la deposizione delle corone ai Caduti, mentre continuano i cori.

