Covid, la malattia grave dipendeva anche dalla genetica. E dall’uomo di Neanderthal

Una certa regione del genoma umano si associava in modo significativo col rischio di ammalarsi di Covid-19 e di ammalarsi in forma grave nei residenti in quelle aree più colpite dalla pandemia. La scoperta è dell’ Istituto Mario Negri , che ha presentato giovedì 14 settembre nel corso di un convegno ospitato dal presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, i risultati di Origin, un articolato studio di popolazione che negli ultimi due anni ha visto i ricercatori impegnati nell’analisi della relazione fra i fattori genetici e la gravità della malattia Covid-19 nella provincia di Bergamo, epicentro della pandemia . Lo studio è stato pubblicato sulla rivista iScience.

«Un milione le vittime del cromosoma»

«La cosa sensazionale – commenta Giuseppe Remuzzi, direttore dell’Istituto - è che tre dei sei geni che si associano a questo rischio sono arrivati alla popolazione moderna dai Neanderthal, in particolare dal genoma di Vindija che risale a 50mila anni fa ed è stato trovato in Croazia. Le vittime del cromosoma di Neanderthal nel mondo sono forse 1 milione e potrebbero essere proprio quelle che, in assenza di altre cause, muoiono per una predisposizione genetica».