Covid, sabato 18 marzo il ricordo delle vittime: il programma delle iniziative a Bergamo

Sabato 18 marzo Bergamo commemora le vittime dell’emergenza coronavirus, che ha colpito duramente la città e il territorio provinciale, nella terza Giornata Nazionale in memoria delle vittime dell’epidemia di coronavirus. Ma Bergamo, anche in occasione dell’appuntamento 2023 con la Capitale della Cultura condivisa con Brescia, ha costruito un palinsesto fitto e variegato di iniziative che si dispiega in diversi luoghi della città.