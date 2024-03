Creattiva: tornano filati, perline e tessuti

L’appuntamento, giunto alla sua 29esima edizione, animerà i 15mila metri quadrati al coperto del polo espositivo con oltre 200 stand allestiti da altrettante imprese italiane e straniere specializzate del settore: esperti, artigiani e artisti saranno a disposizione delle visitatrici per confrontarsi sulle ultime novità e sulle tecniche più tradizioni, che riscuotono sempre un grande interesse. «Un evento – sottolinea il presidente di Promoberg Luciano Patelli – molto “pop”, ma allo stesso tempo sviluppatore di business, grazie al confronto tra gli operatori e alle ricadute molto positive per Bergamo e il suo territorio in chiave economica e turistica, dovute al fatto che ben nove imprese su dieci provengono da fuori Bergamo e sei su dieci da fuori regione». Tra le variegate proposte non mancheranno tessuti e filati, decorazioni, cucito creativo, bigiotteria e perline. Ci saranno aree tematiche e verranno proposti oltre mille appuntamenti collaterali, tra corsi, dimostrazioni, work shop e laboratori, che sin dalla prima edizione caratterizzano il salone di «Creattiva».

Gli eventi più attesi

Info e orari

La fiera è aperta dalle 9.30 alle 18.30, la domenica la chiusura è anticipata alle 17.30. I biglietti hanno un costo di 12 euro (online 9 euro), ridotto a 7 euro (in loco). Per gli ingressi da giovedì a sabato dalle 16.30 (happy ticket), il costo è di 5 euro (online 4 euro). Durante i quattro giorni di manifestazione sarà attivo un servizio di navetta gratuita che collegherà, per i tragitti andata e ritorno, la Fiera con la stazione ferroviaria di Bergamo e l’aeroporto di Orio al Serio. Per quanto riguarda le attività in fiera, la partecipazione ai corsi delle varie sezioni tematiche sarà gratuita (compreso il kit offerto dagli espositori) previa iscrizione da effettuare sul sito della manifestazione entro il 6 marzo 2024. In fondo al padiglione A sarà operativa – giovedì e venerdì nel pomeriggio, sabato e domenica tutto il giorno – un’area bimbi. In fondo al padiglione B, ci sarà invece un’area relax per una sosta tra un corso, gli acquisti e i vari laboratori. Per chi vorrà farsi recapitare a casa gli acquisti fatti in fiera, sarà in funzione – presso la Galleria centrale, lato ingresso padiglione A – un servizio di spedizione pacchi (a pagamento). Altre informazioni e dettagli su www.fieracreattiva.it.