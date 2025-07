Crolla controsoffitto in via Quarenghi, ferita una donna di 90 anni a Bergamo - Foto e video

Una parte del controsoffitto di un appartamento all’ultimo piano di un edificio in un cortile di via Quarenghi, al civico 31 a Bergamo, è crollata domenica sera 6 luglio. Ancora non si conosce la causa dell’incidente e non è chiaro se è riconducibile al maltempo: una donna di 90 anni è rimasta colpita dal crollo ed è rimasta sotto le macerie fino a lunedì mattina.

Le forze dell'ordine in via Quarenghi

(Foto di Bedolis)

I vigili del fuoco e i soccorritori l’hanno estratta dalle macerie appena è stato lanciato l’allarme, nella tarda mattinata di lunedì 7 luglio. La donna non sarebbe fortunatamente in gravi condizioni e sarebbe rimasta sempre vigile.

Sul posto la polizia locale, la polizia di Stato con i carabinieri e un’ambulanza oltre ai vigili del fuoco.

La donna era a letto

Dalle informazioni raccolte, l’anziana era a letto quando le è caduto addosso parte del controsoffitto. Lunedì mattina la vicina di casa, non vedendola arrivare all’appuntamento per il caffè, ha dato l’allarme e ha chiamato il figlio della 90enne. La donna non rispondeva alla porta e quando il figlio con le chiavi ha aperto la casa l’ha trovata sotto le macerie.