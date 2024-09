Curva Sud, ultimi ritocchi: martedì sopralluogo dell’Uefa - Foto

A breve si saprà la data del debutto ufficiale (mercoledì la Lega Serie A deciderà i giorni e gli orari delle prossime partite), che coinciderà con Atalanta-Fiorentina provvisoriamente fissata per domenica 15 settembre , mentre l’esordio europeo è già stato programmato per giovedì 19 settembre alle ore 21 contro l’Arsenal. Ma, almeno dietro alle quinte, il clima europeo si respirerà già a breve: martedì 3 settembre è atteso al Gewiss Stadium un sopralluogo dell’Uefa, appuntamento di prassi in vista della nuova stagione, ma ovviamente significativo perché i rappresentanti della federcalcio europea vedranno da vicino l’avanzamento dei lavori.

Manca il rivestimento frontale

Intanto il 28 agosto è stato posizionato anche il nuovo maxischermo sulla Curva Sud , che va così a raddoppiare il maxischermo già presente sulla Curva Nord. Passando nei dintorni dello stadio, l’area del piazzale adiacente la Curva Sud è ancora perimetrata: mezzi e macchinari sono pronti per il rush finale; in particolare, manca ancora la posa del «rivestimento» frontale, cioè quei pannelli verticali (presenti anche sulla Curva Nord) che andranno a ricoprire la facciata che dà su via del Lazzaretto/via Crescenzi.

L’iter dei lavori

Dopo il rifacimento della Curva Sud nell’estate 2019, i lavori per la realizzazione della nuova Curva Sud sono iniziati il 7 giugno 2023 con la prima «pinzata» che ha demolito la vecchia gradinata: smantellata la vecchia Morosini, il progetto è proseguito con la realizzazione del parcheggio interrato e la costruzione della nuova curva (per tutta la scorsa stagione, l’Atalanta ha giocato senza tifosi in Sud); a inizio giugno 2024, appena dopo l’ultima partita disputata a Bergamo, sono stati demoliti anche gli ex Distinti Sud (adibiti nella scorsa stagione a settore ospiti, per far fronte agli obblighi della Lega Serie A e dell’Uefa), è stato innalzato anche l’ultimo pezzo della nuova curva, sono state posate le «americane» (le due travi, una sul lato della Tribuna Rinascimento e l’altra sul lato della Tribuna Centrale, sulle quali è installato il nuovo impianto di illuminazione) e sono in corso le ultime rifiniture. Ora non resta che attendere l’inaugurazione ufficiale.