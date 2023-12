Da amministrativo a direttore sanitario: «La vita per l’ospedale: è come un figlio»

«Lascio l’ospedale dopo 42 anni di lavoro ininterrotto, è come se lasciassi la casa di famiglia: prima ai Riuniti in largo Barozzi, poi al nuovo “Papa Giovanni”. Mi commuovo un po’ se me lo dico ad alta voce, ma è innegabile: gran parte della mia vita è l’ospedale. Ed è stata una vita piena di soddisfazioni: quando ho cominciato mai avrei potuto immaginare di arrivare al ruolo di direttore sanitario». La commozione c’è, eccome, nella voce di Fabio Pezzoli, classe 1955, bergamasco doc («Sono nato e cresciuto e vivo tuttora in Città Alta e l’Atalanta è nel mio Dna»): a 68 anni, li compie il 19 agosto, all’inizio del 2024 andrà in pensione. In ospedale, allora erano Ospedali Riuniti, ci è arrivato fresco di diploma da ragioniere, assunto come amministrativo nel Servizio trasfusionale: ma oltre all’Atalanta, evidentemente, Pezzoli aveva nel Dna anche il camice bianco.

In vacanza a New York con la moglie Maria Teresa e i figli gemelli Andrea e Giorgio Fabio Pezzoli, direttore sanitario del «Papa Giovanni», ricevuto da Papa Francesco

Pendolare per la laurea

«Il mio pallino è sempre stato la medicina. Quei primi anni nel Servizio trasfusionale mi devono aver acceso la passione, così ho deciso poco di cimentarmi nell’impresa: sarei diventato medico, non ci credeva nessuno che ce l’avrei fatta: avevano pure appeso una specie di tabellino-scommesse sulle mie sorti». Pezzoli lavorava al mattino agli Ospedali Riuniti, al pomeriggio smontava, prendeva l’Autostradale e andava a Milano a seguire le lezioni in Università. «Poi tornavo a casa, da Lambrate andavo a piedi a riprendere il pullman Autostradale, perché a quell’ora non c’erano più treni per Bergamo e pure la metropolitana era chiusa, e me ne tornavo a Bergamo. Alla fine mi sono laureato, dottore in Medicina e chirurgia». Fabio Pezzoli a quel punto va in aspettativa dall’ospedale e si avvia verso la carriera di medico di base. «Ho esercitato per qualche anno, ma mi sono reso conto che quello che credevo fosse il mio destino in realtà non rispondeva a ciò che davvero desideravo. E proprio in quel periodo, siamo nel 1998, il direttore generale degli Ospedali Riuniti, Franco Provera, mi contattò chiedendomi la disponibilità a lavorare nello staff della direzione. Ho tentennato un po’, poi davanti all’aut aut di Provera, che voleva una risposta subito, ho accettato». È il 1999, «e da allora ho vissuto sulla mia pelle i momenti importanti e cruciali dell’attività dell’ospedale: l’avvio del programma dei trapianti di fegato pediatrici e per adulti a fine Anni Novanta, la posa della prima pietra del nuovo ospedale, il trasloco da largo Barozzi al “Papa Giovanni” nel 2012, la pesantissima emergenza Covid, che mi ha toccato anche personalmente: mi sono contagiato io e ho contagiato anche mia moglie Maria Teresa. Questi ultimi sono stati momenti difficilissimi: l’ospedale ha saputo farcela, abbiamo lavorato tutti insieme, ma se devo dire cosa mi porto davvero nel cuore è certamente l’emozione del trasloco da largo Barozzi».

L’ufficio nuovo ospedale

Perché, spiega Pezzoli, della nascita del «Papa Giovanni» si sente un po’ artefice: già nel 2003 diventa infatti responsabile dell’attività tecnico-sanitaria dell’Ufficio organizzazione Nuovo ospedale, dal 2008 poi riveste il ruolo di responsabile della struttura «Nuovo ospedale Beato Papa Giovanni XXIII». «Sono stati anni impegnativi, ma di grande soddisfazione – ricorda –. Il nuovo ospedale l’ho visto crescere come un figlio. E la posa della prima pietra è stata emozionante. Un’emozione simile l’ho provata solo più avanti, in udienza da Papa Francesco, come direttore sanitario, insieme a Maria Beatrice Stasi, direttore generale, dopo la pandemia».

Un nuovo ospedale «creato» muro dopo muro, letto dopo letto, da direttore medico di presidio dal 2009, durante il trasloco («non capita tutti i giorni di spostare un ospedale senza mai interrompere l’attività clinica e di emergenza: noi l’abbiamo fatto»), e poi dal 2016 come direttore sanitario: se dovesse raccontare un difetto, di questo nuovo ospedale? «È davvero splendido, tecnologicamente avanzato, una meraviglia. Se potessi tornare indietro, però, forse si poteva fare qualcosa di più per le camere di degenza. Se fossero più ampie non

guasterebbe. Ecco, le allargherei di più». Intanto, entro quest’anno, aggiunge con entusiasmo Pezzoli, si vedranno realizzati alcuni obiettivi a cui si tendeva da tempo: «Avremo finalmente una nuova sala operatoria in funzione 12 ore al giorno tutti i giorni, che affiancherà quella già attiva per le emergenze 24 ore su 24; una sala operatoria in più, e ne abbiamo 36, significa aver trovato risorse di personale aggiuntivo, e non è cosa semplice – rimarca Pezzoli –. Ma era fondamentale: una sola sala aperta 24 ore su 24 vedeva accavallarsi a volte trapianti ed emergenze, e questo costringeva a dover rinviare interventi programmati. Un ospedale come il “Papa Giovanni” non può permettersi di vedere allungare liste d’attesa e di rinviare interventi che gli utenti aspettano. Mi piace rimarcare, inoltre, che abbiamo ottenuto anche un nuovo robot, e che a breve riusciremo ad accentrare tutte le degenze pediatriche in uno stesso spazio, pensiamo alla Torre 2, un obiettivo voluto dalla direzione strategica perché questa è una struttura di rilievo nazionale e internazionale che, per i bambini, ha pochi eguali: eseguiamo tutti i trapianti, e possiamo fornire risposte a tutte le esigenze pediatriche. È giusto che i bambini abbiano uno spazio a loro dedicato, l’attenzione del “Papa Giovanni” verso l’infanzia è una peculiarità che ha radici lontane, sin dai tempi dei “bambini blu” di Parenzan. E a questo proposito, sono orgoglioso di poter chiudere la mia carriera con una nuova struttura di Cardiologia pediatrica: solo poco tempo fa ci perdevo il sonno, eravamo arrivati a rischiare di non avere più un cardiologo pediatrico».

I viaggi e la musica