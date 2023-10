Da gennaio aumenti per badanti, colf e baby sitter: le famiglie rischiano un nuovo salasso

I contratti delle badanti (e anche quelli delle colf e delle baby sitter) saranno nuovamente ritoccati all’insù a gennaio 2024. Il nuovo aumento sui minimi retributivi è previsto dall’articolo 35 del contratto collettivo nazionale, che stabilisce una «rivalutazione annuale» all’inflazione: interessate circa 13mila lavoratrici in tutta la Bergamasca (la quasi totalità è donna), e dunque altrettante famiglie che fanno da datrici di lavoro. Per le famiglie rischia di essere un nuovo salasso, dopo quello varato a gennaio 2023: se dopo l’aggiornamento di gennaio 2023 l’aumento contrattuale è costato alle famiglie fino a 120 euro in più al mese, l’adeguamento di gennaio 2024 potrebbe essere nell’ordine di diverse decine di euro al mese (nel 2023 l’inflazione è stata più contenuta rispetto al 2022).