Da Scooby-Doo all’Uomo Ragno, passando per i muratori bergamaschi. Ecco il Soap Box Rally - Foto e video

Lungo le Mura il pubblico è pronto dalle 14. Il Soap Box Rally torna a Bergamo e domenica l’appuntamento è in Città Alta e per la manifestazione organizzata da Proloco Bergamo e Teamitalia con il Box Rally Club: la corsa si snoda su un percorso di 1.490 metri lungo le Mura.

L’appuntamento è stato alle 10 in piazza Mascheroni per la punzonatura delle soap box. Alle 12, gara di originalità: la giuria visionerà tutte le auto e assegnerà il punteggio, che verrà poi sommato ai punteggi delle manche delle 14.30, una di velocità e una di ostacoli.

I divieti in Città Alta

Per la manifestazione il Comune ha emesso un’ordinanza che prevede fino alle 20 in viale delle Mura divieto di sosta esteso a tutte le categorie di veicoli. E ancora nello spalto delle Cento Piante divieto di sosta; nei parcheggi dello Spalto di San Michele divieto di sosta dalle 6 alle 16; in piazza Mascheroni divieto di sosta su tutta la piazza dalle 13 alle 20. In viale delle Mura da Largo Colle Aperto a Porta Sant’Agostino divieto di transito esteso a tutti i veicoli.