Dalla Biblioteca Mai alle giostre per i bimbi: prosegue il successo di «Bergamo Brescia 2023» - Le foto

È stata positiva la risposta della cittadinanza alle aperture straordinarie della Biblioteca Civica Mai e del Museo e Tesoro della Cattedrale in Città Alta (ingressi gratuiti), così come sono state moltissime le famiglie in Piazza Dante, al Parco Olmi della Malpensata e al Parco Locatelli per l’iniziativa «Gioca giostre» (all’interno dell’offerta «Che spettacolo 2023»). Una serie di iniziative che rientrano nell’offerta culturale del palinsesto Bergamo Brescia Capitale della Cultura 2023 .