Dalla città fino alla montagna, il Ferragosto in Bergamasca - Foto

Dalle Mura alla Corsarola, la foto di rito in Piazza Vecchia. Vuota città bassa, ma i musei piacciono sempre così come una passeggiata verso Astini. C’è chi fa un tuffo in piscina e chi sceglie la grigliata in Maresana.

La provincia è gettonatissima.

In Valcanale La tradizionale grigliata Spiazzi di Boario

In Val Seriana

Sono giorni da tutto esaurito in Alta Valle Seriana, con le principali mete turistiche prese d’assalto da turisti e visitatori provenienti prevalentemente da fuori provincia (milanesi e brianzoli tra i maggiori frequentatori dell’Alta Valle, ma anche stranieri). Un ponte lungo quello del 15 agosto, iniziato sabato e che si concluderà con la giornata di Ferragosto. Ma molti erano in valle già dall’inizio del mese, e diversi proprietari di seconde case ne approfitteranno per prolungare la permanenza ancora per qualche giorno.

Valcanale Tra le aree maggiormente gettonate Valcanale di Ardesio, con le classiche grigliate al laghetto, ma anche escursioni al rifugio Alpe Corte o verso i molti sentieri che offre il territorio. Pienone anche a Castione della Presolana ed al monte Pora, ai piedi della Regina. Profumo di grigliate e pic-nic agli Spiazzi di Boario, sul territorio di Gromo, dove l’area degli impianti sciistici è stata presa d’assalto per godersi un po’ di relax nella natura.

C’è chi ha invece optato per un po’ di tintarella ed un bagno nel fiume Serio, scegliendo l’area del Coston Beach ed altre spiaggette presenti lungo il fiume.

Sempre gettonate anche le escursioni, per camminatori più esperti, verso i rifugi e le molte vette delle Prealpi Orobiche: tra i preferiti c’è il rifugio Curò a Valbondione.

Ottime presenze nei rifugi, come al Rifugio San Lucio di Clusone o alle baite di Monte Pora (Terme, Vereno, Pian de la Palù). Parchi pieni con gente sin dalle prime ore del mattino, come al parco Alpini di Castione. Griglie a ruba, nelle postazioni più gettonate vicino ai laghetti, è neri parchi, un classico di ogni ferragosto. Per chi vorrà godersi anche una passeggiata serale in centro storico a Clusone sarà possibile ammirare il videomapping dedicato al Cifrondi, dalle 21, sulla torre dell’Orologio.

A Monasterolo