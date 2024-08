Dalle bancarelle ai campanari. Si chiude in bellezza con i fuochi d’artificio - Foto e video

In tanti si daranno appuntamento in piazza Matteotti davanti alla sede di Palazzo Frizzoni per poi dirigersi verso le bancarelle di Sant’Alessandro.

Lo spettacolo alle 22.30

Una trentina di operatori dell’associazione Comap hanno offerto per tutta la giornata diverse merceologie a partire dal food con specialità tipiche regionali e prodotti dall’estero. Dalle 21 spazio alla musica con dj set mentre alle 22.30 spettacolo pirotecnico con i giochi barocchi.

Per l’occasione, dalle 22 alle 23, in viale Roma nel tratto compreso tra via Tasca e Largo Porta Nuova, divieto di transito veicolare e in via Crispi all’intersezione con piazza Matteotti obbligo di svolta a destra In piazza Vittorio Veneto è stata posizionata una pedana a «L» dell’altezza di 2 metri da terra che consentirà anche al pubblico più lontano di godere dello spettacolo. La realizzazione è a cura de «La Pirolux» di Luciano Gardin. Per l’occasione, dalle 22 alle 23, in viale Roma nel tratto compreso tra via Tasca e Largo Porta Nuova, divieto di transito veicolare e in via Crispi all’intersezione con piazza Matteotti obbligo di svolta a destra.

Concerto di campane a Bergamo

Nel pomeriggio, invece, Bergamo è stata allietata dal suono delle campane: sia in Città Alta sia in città bassa è stato suonato il concerto offerto dalla Federazione Campanari bergamaschi. Lunedì pomeriggio con il castello mobile su cui sono montate dieci campane i campanari si sono esibiti prima in piazza Mascheroni, poi presso la basilica di Sant’Alessandro in Colonna, per concludere davanti alla chiesa di San Bartolomeo. Ad ogni sosta un concerto a cui hanno assistito tante le persone di ogni età, rimaste incantate ad ascoltare e, come ormai rituale, filmare con il cellulare l’evento.

I campanari in concerto

(Foto di Bedolis) Il concerto itinerante

(Foto di Bedolis) Casa Suardi

(Foto di Bedolis)

Visita a Palazzo Frizzoni

(Foto di Bedolis) Dentro Palazzo della Ragione

(Foto di Bedolis) Sul Campanone

In tanti per le visite di Palafrizzoni