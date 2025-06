Dalle rapide del Covid al fiume degli esami: fiducia a questi ragazzi, la Maturità tesi verso il futuro - I video

In particolare i ragazzi che in queste ore stanno affrontando le sette tracce sui temi da svolgere, cinque anni fa, lo sappiamo, quando frequentavano la terza media, hanno superato le rapide del Covid. C’è stato anche chi, specie a Bergamo e dintorni, ha avuto lutti in famiglia: certe cose non puoi dimenticarle, se poi sei piccolo e ancora in formazione, ti resteranno dentro per tutta la vita, cicatrici interiori indelebili. Magari qualche esaminando oggi lascerà che queste esperienze autobiografiche possano emergere nel suo elaborato, non dico in modo esplicito o didascalico, forse soltanto in una sottile consapevolezza del male umano che potrà trasparire da ciò che scriverà.

Ho insegnato italiano e storia per gran parte della mia esistenza a ragazzi che avevano dai quattordici ai diciotto ann i: mentirei se dicessi che è stato tutto bello, molti degli scolari da me fronteggiati avevano il fuoco dentro e se ti avvicinavi troppo, come poteva capitare ai docenti che non si limitavano a timbrare il cartellino, potevi bruciarti, credo che ogni genitore capisca quello che intendo; tuttavia adesso, alla distanza, mi rendo conto del privilegio che ho avuto nel veder zampillare l’acqua dalle fontane: Marcello che dall’ultimo banco ti fissa quasi tu fossi il totem di riferimento assoluto da cui dipenderà tutto; Giovanna pronta a confidarti le ansie e le trepidazioni della sua adolescenza tribolata solo perché si fida di te, ciecamente, al punto che, vent’anni dopo, già madre di due bambine, ti scrive una mail in cui addirittura ricorda il bene che le hai fatto; Mohamed, che in classe pareva un corpo estraneo, sorta di invalido spirituale perché ancora non si sapeva esprimere in lingua italiana, è diventato un imprenditore di successo.

Gli esami di Stato restano ancora oggi il crocevia generazionale per eccellenza: non in virtù dei risultati conseguiti dai candidati, visto che si tratta di uno schema quasi teatrale collaudato e prevedibile, bensì in ragione della scansione esistenziale che stabiliscono: di qua il mondo della classe coi gruppi di amici e le tappe prefissate; di là l’orizzonte imperscrutabile, affascinante ma misterioso, nel quale si annunciano le scelte da compiere, alcune dolorose eppure necessarie. Qualche settimana fa, parlando coi prossimi maturandi di un prestigioso liceo romano, ho ritrovato nei loro occhi questa spasmodica tensione verso il futuro. In particolare una ragazza a cui avevo chiesto cosa volesse fare dopo il diploma, ha detto «medicina». Ma come lo ha esclamato! Lo ha sillabato con un’energia unica frutto di chissà quante riflessioni nate magari dall’incontro con un modello di adulto significativo. Le ho consigliato di lasciar filtrare questa sua passione per gli altri anche nel tema che oggi starà affrontando. Al compagno seduto accanto a lei, il quale mi chiedeva lumi sull’argomento da svolgere, ho detto che il contenuto in letteratura conta quanto il due di coppe nella briscola. Lui non conosceva questo gioco di carte. Allora ho soggiunto: zero punti. Vale a dire che nella scrittura, ma forse anche nella vita, ciò che fa la differenza è lo stile. Apriti cielo! Le domande si sono moltiplicate. Come si fa a trovare un modo originale per esporre un’idea? I ragazzi avevano drizzato le orecchie mostrando l’attenzione preziosa che gli insegnanti ricercano. Fosse stato per me, sarei rimasto con loro tutta la giornata. Era quello che mi accadeva quando facevo il commissario alla maturità. In teoria avrei dovuto essere il «nemico», in quanto docente esterno, nominato dal Ministero. In pratica mi bastava entrare in contatto con gli studenti anche solo pochi minuti, per conquistarne la fiducia, al punto tale che, nella lunga giornata della prima prova di italiano, girando fra i banchi spesso venivo chiamato dai candidati i quali non esitavano a chiedermi un suggerimento: qui faccio bene a mettere la virgola? Come posso non ripetere questa parola nella stessa frase? Lei cosa dice? Conviene richiamare il soggetto, oppure è meglio lasciarlo sottinteso?