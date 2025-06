Dalle rapide del Covid al fiume degli esami: fiducia a questi ragazzi, tesi verso il futuro - I video

In particolare i ragazzi che in queste ore stanno affrontando le sette tracce sui temi da svolgere, cinque anni fa, lo sappiamo, quando frequentavano la terza media, hanno superato le rapide del Covid. C’è stato anche chi, specie a Bergamo e dintorni, ha avuto lutti in famiglia: certe cose non puoi dimenticarle, se poi sei piccolo e ancora in formazione, ti resteranno dentro per tutta la vita, cicatrici interiori indelebili. Magari qualche esaminando oggi lascerà che queste esperienze autobiografiche possano emergere nel suo elaborato, non dico in modo esplicito o didascalico, forse soltanto in una sottile consapevolezza del male umano che potrà trasparire da ciò che scriverà.