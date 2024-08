Delitto di Terno, in caserma la mamma del compagno di Sharon: tre ore di interrogatorio

Nella mattinata di mercoledì 21 agosto è stata convocata la mamma del compagno della donna uccisa nella notte del 30 luglio. Poco dopo le 9.30 in caserma si è presentata da sola di Maria Rosa Sabadini, madre di Sergio Ruocco . La donna non ha rilasciato dichiarazioni ai cronisti presenti fuori dalla caserma, neppure quando ha lasciato l’edificio intorno alle 12.45.

Intanto nel pomeriggio di martedì 20 agosto sono stati risentiti a sommarie informazioni, senza avvocato, i genitori di Sharon, Bruno Verzeni e Maria Teresa Previtali. Sono arrivati al comando provinciale dei carabinieri di via delle Valli alle 14,40 e usciti alle 22. Sette ore in cui hanno ripercorso la vita della figlia, le sue abitudini, le amicizie, il suo rapporto con il compagno Sergio Ruocco. Le stesse domande a cui hanno risposto, il giorno prima, Cristopher e Melody, gli altri due figli della coppia, e il marito di Melody, Stefano Campana. Tutta la famiglia ha ribadito la fiducia in Ruocco, che i Verzeni trattano come un figlio e ospitano nella villetta di via Adda a Bottanuco visto che quella di via Merelli a Terno d’Isola, dove la coppia viveva da tre anni, è stata sequestrata.