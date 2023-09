Delitto di via Novelli, oggi la sentenza in Appello

«Mi dispiace tanto per quello che è successo, però io non volevo fare del male a nessuno. Ho avuto paura». Alessandro Patelli, il giardiniere ventunenne condannato in primo grado a 21 anni per l’omicidio di Marwen Tayari, lo ha ripetuto oggi 22 settembre in aula, all’inizio del processo d’appello che lo vede imputato (è agli arresti domiciliari). Il ragazzo l’8 agosto 2021 aveva ucciso il 34enne tunisino con 6 coltellate dopo una lite esplosa sotto casa di Patelli, in via Novelli 4 a Bergamo.