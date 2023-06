Denaro per saltare le liste d’attesa: arrestato oculista dell’ospedale di Esine. Coinvolti pazienti bergamaschi

Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, il medico avrebbe indotto gran parte dei suoi pazienti che dovevano essere sottoposti ad interventi chirurgici alla cataratta, alcuni di questi bergamaschi , a consegnare somme di denaro - tra 500 e 700 euro - non dovute in cambio del loro inserimento nelle liste delle operazioni da eseguirsi in ospedale a Esine, «eludendo di fatto i lunghi tempi di attesa gestiti dal Centro Unico di Prenotazione» spiegano gli inquirenti.