Disordini ultrà prima di Atalanta-Lecce: 70 denunciati tra bergamaschi e pugliesi

Una settantina di ultrà sono stati denunciati per gli scontri prima della partita Atalanta-Lecce dello scorso 19 febbraio, quando un supporter nerazzurro venne arrestato in flagranza per avere aggredito il dirigente della Digos di Bergamo . Ora le indagini proprio della Digos della questura cittadina hanno – in tempi decisamente record – permesso di identificare i tifosi ospiti che, da via Buttaro, avevano tentato lo scontro con un gruppo di atalantini e con le forze dell’ordine, venendo poi dispersi da queste ultime. Subito dopo un centinaio di loro erano stati identificati mentre percorrevano viale Giulio Cesare, diretti al Gewiss Stadium, e venerdì sono arrivate le denunce.