Donna di 53 anni uccisa in albergo a La Spezia, fermato il marito. Vicino al corpo l’arma del delitto

Il corpo di una donna, Rossella Cominotti, 53 anni, di Cremona, è stato trovato senza vita in una camera di un hotel di Mattarana, nel comune di Carrodano, in Val di Vara a La Spezia. Dai primi accertamenti e dalle tracce di sangue trovate nella stanza si tratta di un omicidio. A trovare il corpo, il personale dell’albergo entrato nella stanza per rassettarla.

L’allarme è stato lanciato verso le 9 di venerdì 8 dicembre. Le forze dell’ordine si sono subito mosse alla ricerca del marito, Alfredo Zenucchi, 57enne originario di Gazzaniga, a bordo di una Citroen C3 bianca avvistata in mattinata sull’Aurelia. L’uomo è stato trovato e fermato verso le 14 a Pontremoli in Lunigiana. Le indagini sono affidate ai carabinieri che stanno cercando di ricostruire quanto accaduto anche attraverso l’analisi delle telecamere interne all’albergo.

La coppia

I due che risiedevano a Cavatigozzi a pochi chilometri da Cremona ed erano titolari di un’edicola nel centro storico di Bonemerse. In paese si dice che l’esercizio commerciale sia stato chiuso improvvisamente e inaspettatamente dal 29 novembre scorso.

L’appello su Fb

Dai social emerge anche un altro particolare allarmante: su Facebook era stato pubblicato proprio ieri un post, un appello di un familiare della vittima, nel quale si esprimeva molta preoccupazione per la scomparsa di Rossella e del marito: i due non davano loro notizie da ben 12 giorni. «I telefoni non ricevono più chiamate e neanche whatsapp funziona. Siamo molto preoccupati. Le forze dell’Ordine stanno già lavorando per questo. In famiglia c’è molta paura».

I vicini di casa e i clienti: «Coppia schiva»

Riservati, «persino schivi» a dispetto del lavoro che avevano deciso di svolgere, gli edicolanti, sempre a contatto con la gente. Così i vicini di casa di Cavatigozzi e i clienti di Bonemerse descrivono Rossella Cominotti e Alfredo Zenucchi. In provincia di Cremona, tra il quartiere del capoluogo dove abitavano in una villetta a schiera e il paese della cintura cittadina dove da poco più di un anno avevano rilevato l’attività, «più di una volta trovata chiusa», parlano di una coppia come tante. «Mai sentiti urlare, mai assistito a liti particolari». Eppure Cominotti e Zenucchi, che proprio il 7 dicembre ha compiuto 57 anni, a qualcuno dei vicini apparivano «strani». Non fosse perché si vedevano pochissimo e avevano rapporti quasi inesistenti con il vicinato, nonostante il complesso di residenza sia formato da abitazioni una attaccata all’altra.

«Lui non lo abbiamo praticamente mai visto e avremo parlato con lei tre volte in tutto. E per dire buongiorno o buonasera» raccontano i vicini.

Da mesi la casa sembrava come abbandonata.« L’erba del giardino è cresciuta in maniera smisurata e abbiamo provveduto a tagliarla noi» raccontano alcuni vicini allungando anche l’ombra di presunti problemi economici. Solo una volta c’è stato un confronto: «Anche piuttosto duro per i cani e il modo in cui li tenevano. Sempre liberi, quasi abbandonati a loro stessi - rivela una vicina -. Ci siamo lamentati e lui ci ha quasi aggrediti». Erano scomparsi da 13 giorni, eppure è passato tempo prima che qualcuno si muovesse a cercarli.

«Mercoledì è venuta qui una donna a cercare Rossella - spiega un altro vicino -. Ci ha riferito di essere stata mandata dal sindaco di Bonemerse e che temevano fosse morta in casa». A lanciare il primo allarme vero, accompagnato da una segnalazione comunque mai formalizzata in denuncia, è stata giovedì la cugina della vittima. Proprio il suo post, pubblicato su Facebook, ha segnato il confine tra la sensazione fino ad allora prevalente, quella di una assenza prolungata molto simile ad una fuga ma comunque volontaria, è l’inizio dei timori.

Vicino al corpo l’arma del delitto

Rossella Cominotti sarebbe stata uccisa dal marito Alfredo Zenucchi. Secondo quanto si apprende, sarebbe questa la convinzione degli inquirenti che stanno seguendo il caso, i quali sarebbero in possesso di elementi sufficienti per convalidare l’arresto di Zenucchi contestandogli il reato di omicidio volontario. Il presunto omicida in queste ore è sotto interrogatorio, anche se al momento non avrebbe fatto alcuna confessione.