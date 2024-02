Droga nascosta nel motorino posto sotto sequestro: arrestato un 29enne

La collaborazione tra la Polizia locale di Bergamo e quella di Brembate Sopra ha consentito di arrestare un giovane di 29 anni nel pomeriggio di venerdì, per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Un’operazione che si è articolata lungo tutto l’arco dei giorni scorsi e che è partita dalle molte segnalazioni di movimenti sospetti e presunta attività di spaccio nella piazza Vittorio Veneto di Brembate di Sopra. Dall’attività di indagine svolta da parte della Polizia locale di Brembate è stato individuato il 29enne, che a bordo del suo motorino, faceva la spola tra Bergamo e Brembate per la propria attività di spaccio. Dalla collaborazione tra il Nucleo sicurezza urbana del Comando della Polizia locale di Bergamo e il Comando di Brembate Sopra è stato possibile ricostruire i tragitti del giovane e individuare la sua abitazione, a Bergamo, nel quartiere del Villaggio degli Sposi.

Il 20 di febbraio scorso, dopo non essersi fermato all’Alt della pattuglia del Comando di Brembate Sopra, il motorino è stato individuato nel centro della cittadina e rimosso perché risultato privo di assicurazione. È stato quindi portato nel deposito di Bergamo. Dal controllo della moto, svolto con le unità cinofile Loki e Tenai, è stato possibile individuare la presenza di sostanze stupefacenti nel sottosella, motivo per cui, presumibilmente, il motorino non si è fermato all’alt degli agenti di Brembate.

La Polizia locale ha atteso che l’uomo si presentasse per saldare le sanzioni per ottenere il dissequestro del proprio motorino. Quando poi si è presentato al deposito, nel quale si è presentato alla guida della propria auto accompagnato da altre due persone, per recuperare la moto, il giovane era atteso da agenti in borghese del Comune di Bergamo. Nella moto sono state trovate e sequestrate 6 dosi di cocaina, altre 6 si trovavano nell’auto, nella quale gli agenti hanno sequestrato anche un coltello a serramanico. La perquisizione si è conclusa nell’abitazione del 29enne: nel suo appartamento sono stati sequestrati 840 grammi di marjuana, un bilancino, materiale per porzionatura e confezionamento.