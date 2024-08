È morto Alain Delon, girò a Bergamo negli anni Sessanta con Brigitte Bardot

Un grave lutto nel mondo del cinema, a 88 anni è morto Alain Delon. L’icona del cinema francese è passata anche da Bergamo, nel 1968, protagonista con Brigitte Bardot dell’episodio di Louis Malle di «Tre passi nel delirio»: con gli scontri mortali tra le arcate del Palazzo della Ragione e Santa Maria Maggiore e la folle corsa finale, proprio di Delon, tra le vie di Città Alta. In questo capitolo ci sono forse le prime immagini di piazza Vecchia a colori.

E proprio in piazza Vecchia, al Caffè del Tasso, che in quell’occasione fu usato come camerino e sala trucco, è esposta una fotografia che mostra Delon e altri membri del cast in un momento di pausa dalle riprese.

Il cast di «Tre passi nel delirio» in una pausa dalle riprese al Caffè del Tasso, in piazza Vecchia

La storia di Delon

Alain Delon - la cui morte oggi è stata annunciata dai figli - era nato l’8 novembre 1935 a Sceaux nell’Alta Senna, aveva preso la cittadinanza svizzera negli anni ’90, ma da molto si era ritirato nella tenuta di Douchy (sulla Loira) dove ha sepolto i suoi cani (ben 45) e ha preparato la cappella funebre per sé e per le donne e i figli che vorranno ritrovarlo, un’ultima volta.

Alain Delon al Festival di Cannes del 2013 Dopo una vita turbolenta dentro e fuori dal set, ha provato a tornare in teatro dividendo la scena con l’ex compagna Mireille Darc e la giovane figlia Anouchka, si è riconciliato con il primogenito Anthony, ha regalato agli amici la maggior parte degli oggetti che scandirono i suoi trionfi, ha venduto la maggior parte delle sue proprietà. È stato un crepuscolo difficile per l’attore che aveva dominato il cinema europeo per oltre 30 anni; Delon infatti era un’icona, un marchio di successo, un mito degno delle star hollywoodiane.