Ecco il nuovo Atrio Scamozzino della biblioteca Mai: «Apriremo tutte le domeniche» - Foto

«Sarà sempre più un luogo vivo e partecipato»

«Siamo qui per celebrare una delle nostre istituzioni, anima della cultura della città di Bergamo - afferma la sindaca Elena Carnevali -. È un luogo di storia, memoria, sapere scientifico, ma è sempre di più un l uogo vivo e partecipato . L’idea è evolvere, riuscire ad accogliere in modo nuovo la contemporaneità».

«Apriremo la biblioteca Mai tutte le domeniche dalle 10 alle 13»

«Il restauro dell’ atrio è stato un momento per capire che poteva essere lo spazio protagonista della Mai. Questa non è un’operazione turistica, ma per chi del territorio vive Città Alta la domenica mattina e avrà piacere di vivere queste iniziative. Da lì è nata “Domenica ore 10”, appuntamento che diamo alla città, mutuato da un’esperienza di successo di Pesaro. Apriremo dalle 10 alle 13 offrendo servizi su tutti i fondi moderni, si potrà leggere il giornale o prendere un libro in prestito». La dichiarazione della direttrice della biblioteca Angelo Mai.