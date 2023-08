Edoné, l’estate continua con gusto: dieci giorni dedicati i sapori del Sud Italia

Dai pici alla panzanella, passando per gli arrosticini e i cannoli siciliani, senza dimenticare le fritture e, come nelle precedenti edizioni, una buona dose d’ironia. Edoné Bergamo dal 3 al 13 agosto propone la quinta edizione della «Sagra Terrona»: «Da anni organizziamo il Made - Festival del Casoncello, per dare risalto al nostro cibo tipico e tradizionale – spiegano gli organizzatori –. Ora è arrivato il tempo di onorare tutta l’Italia e il suo cibo, in particolare quello del Sud». Ogni sera ci saranno concerti, giochi, gonfiabili per bambini, cinema, piatti speciali, nella splendida cornice del parco di via Gemelli, con centinaia di posti a sedere. Qui le informazioni sulla sagra e qui la programmazione di agosto.