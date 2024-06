Elezioni amministrative, a Misano perde Daisy Pirovano, il Duca di Piazza Pontida primo cittadino a Villa di Serio - La diretta web

Ecco i nuovi volti dei sindaci del nostro territorio: a Moio de’ Calvi alle 14.37 di lunedì 10 giugno la conferma dell’elezione del primo cittadino Alessandro Balestra, con la lista civica Moio nel cuore con 109 voti su 175 elettori e 128 votanti. È arrivata dunque l’«ufficialità» per l’elezione del sindaco in un comune in cui si è presentata una sola lista.

A Valtorta nuovo sindaco è Antonio Regazzoni della lista civica Valtorta Futura, con il 73,63% di voti: «Sono contentissimo di essere stato riconfermato, vuol dire che in questi 5 anni qualcosa di buono l’ho fatto...c’è stata un affluenza altissima la più alta della provincia con 86,57% e sono stato riconfermato con 134 voti a 48...i prossimi obiettivi sono di proseguire con il buon lavoro svolto negli anni scorsi e se possibile migliorare ulteriormente».

Oggi non si festeggia, giovedì sera cena con tutta la squadra . A Vedeseta c’è la conferma, dopo il quorum, di Luca Locatelli della lista civica Per Vedeseta con 121 voti. A Cusio conferma per Andrea Paleni della lista civica Insieme per Cusio con 112 voti. A Luzzana il sindaco è Ivan Belluzzi con il 53,74% della lista civica Continuità e innovazione 3.0. Per Ornica vince Ambrogio Quarteroni con la lista civica Vivere a Ornica con 68 voti.

A Piazzatorre il sindaco è Valeriano Bianchi con 181 voti. Ad Azzone la sfida la vince Mirella Cotti Cometti della lista civica Bene comune con il 60,55% di voti.

A Pontida Pierguido Vanalli ha perso il feudo della Lega: vince Davide Cantù della lista civica Viviamo insieme Pontida con il 52,71% di voti.

«Siamo molto contenti del risultato, è stata una vittoria di tutta la lista. I cittadini ci hanno premiato per quanto scritto nel programma e per come ci siamo fatti conoscere. Siamo felicissimi del risultato. È stato premiato il lavoro di tutti i ragazzi e abbiamo apprezzato la fiducia mostrata ai giovani. Dopo festeggeremo insieme» dice il neosindaco.

Sara Peruzzini festeggia a Lallio A Telgate confermato Fabrizio Sala: «Fra rischio astensionismo e eventuale commissariamento, è stata la campagna elettorale più tesa di sempre. Il risultato invece premia ampiamente il nostro lavoro e ci dà piena fiducia per impegnarci a favore di tutta la comunità per i prossimi cinque anni». A Fonteno vince Fabio Donda con la lista civica Il Basol insieme per migliorare con 316 voti.

Il neosindaco di Antegnate, Simone Nava Ad Algua diventa primo cittadino Luigi Marconi di Uniti per Algua con 339 voti. «Ringrazio con affetto coloro che hanno dato sostegno ad un nuovo gruppo pieno di spirito, ringrazio tutti i componenti per aver messo a disposizione tempo da dedicare per il bene del proprio paese. Ringrazio le associazioni che operano sul territorio e non fanno mancare mai il loro sostegno».

Per Isso il nuovo sindaco è Giuseppe Donati per la lista civica Viviamo Isso con il 54,46%. A Ponteranica diventa sindaco Susanna Pini, della lista civica Ponteranica in Comune: «Sono super contenta, abbiamo fatto una bella campagna elettorale, regolare, con un profilo alto. È però una vittoria di squadra, tutti convinti e motivati hanno profuso tante energie per arrivare ad un successo fortemente voluto, per il bene del paese».

La squadra di Telgate di Fabrizio Sala A Pedrengo diventa sindaco Simona D’Alba con la lista civica Uniti per il cambiamento 2.0 con 2575 voti.

A Camerata Cornello vince Andrea Locatelli per una decina di voti della lista civica Impegnati per Camerata Cornello con il 51,60%. A Lallio la nuova sindaca è Sara Peruzzini che ha vinto con 1280 voti: «Siamo felicissimi, orgogliosi del risultato raggiunto. Abbiamo lavorato tanto e ci abbiamo creduto fino alla fine. Abbiamo fatto una campagna elettorale rimanendo fedeli al nostro programma e a quello che vogliamo fare per Lallio. Ringraziamo tutti i lalliesi che ci hanno voluto dare fiducia. Sono emozionatissima e promettiamo di onorare la stima e la fiducia che Lallio ci ha riservato per i prossimi cinque anni». A Piario il sindaco è Francesco Zanotti della lista Piario in testa con il 62,15% di voti.

Ad Ambivere il sindaco è Vittorio Leoni per la lista civica Insieme per Ambivere con il 70,89% di voti. A Corna Imagna confermato Lodovido Locatelli con la lista civica Valorizzare il territorio con 337 voti. A Torre de’ Roveri vince Matteo Francesco Lebbolo con la lista Indipendenti lista civica Torre de’ Roveri con 1167 voti.

A Terno d’Isola sindaco è Gianluca Sala con la lista civica XTerno con il 35,30%. A Bonate Sopra l’ex presidente della Provincia di Bergamo Matteo Rossi è sindaco con la lista civica Impegno comune.

La festa a Bonate Sopra con Matteo Rossi sindaco A Mornico al Serio si conferma sindaco Eugenio Cerea della lista Siamo Mornico con 1418 voti.

Ad Almenno San Salvatore il sindaco è Michele Sarchielli della lista civica Per Almenno Lega- Salvini-Lombardia con il 56,16% di voti. A Barbata si conferma Vincenzo Trapattoni di Insieme per rinnovare Barbata con 348 voti. A Branzi è Angelo Rossi della lista civica Nuova sorgente con il 75,66% di voti il nuovo primo cittadino.

A Trescore vince Danny Benedetti con la lista Viviamo Trescore. Il nuovo sindaco di Sarnico è Vigilio Arcangeli per la lista civica SarnicoXSarnico con il 50,50%: finisce l’era Giorgio Bertazzoli. A Chignolo il nuovo sindaco è Saul Ronzoni della lista civica Futuro e Tradizione.

Il sindaco di Comun Nuovo è Ivan Rossoni della lista civica Progetto Comun Nuovo con il 72,51%.

Martinengo festeggia Ranzanico Almenno San Bartolomeo

Brembate Schilpario Credaro

Treviolo premia Gandolfi

Per Treviolo si conferma sindaco Pasquale Gandolfi, che ricopre anche il ruolo di presidente della Provincia di Bergamo, con la lista Progetto Treviolo con il 52,96% di preferenze. «Una grande soddisfazione quella di oggi: i cittadini di Treviolo hanno riconfermato la lista “Progetto Treviolo” per i prossimi cinque anni. È il premio per questi ultimi dieci anni di sacrifici, in particolare poi gli ultimi cinque in cui il Covid ci ha messi in difficoltà» ha dichiarato il presidente della Provincia.

A Casirat e Mario Donadoni della lista civica Casirate un’idea in comune con il 46,84% guida il paese.

Per Isola di Fondra vince Carletto Forchini in un comune monolista Comune bene comune con 99 voti. Il primo cittadino di Monasterolo del Castello è Gabriele Zappella di Insieme per Monasterolo con 533 voti.

Verdello Gandolfi a Treviolo con la squadra Casirate in festa

Fausto Dolci è il primo cittadino di Costa Serina per la lista Diamoci una mano con il 68,15% di voti.

Per Pradalunga la sindachessa è Natalina Elena Valoti di Idee in comune con 50,73% di voti. A Olmo al Brembo diventa sindaco Carmelo Goglio per la lista Uniti per Olmo con 253 voti mentre a Viadanica il sindaco è Nicola Micheli per la lista Uniti per Viadanica con il 62,99% di voti.

La festa a Viadanica

Per Ciserano diventa sindaco una donna: è Caterina Vitali per la lista Solidarietà e progresso per Ciserano con il 74,36% di voti. A Fara Gera d’Adda il primo cittadino è Raffaele Assanelli per la lista Per Fara e Badalasco con 56,45% di voti. A Misano cade la roccaforte leghista di Daisy Pirovano: il nuovo sindaco è Ivan Mario Tassi di Siamo Misano con il 55,29% di voti. «Ha vinto la voglia di cambiare, com’è fisiologico che sia in una comunità piccola come la nostra. Sul risultato ha influito anche la nostra visione urbanistica, a tutela del territorio e della campagna» ha detto Tassi.

A Lurano Ivan Riva è alla guida del paese per la Lega con il 63,29% di voti.

Valbondione conferma Semperboni

A Valbondione si conferma sindaco Walter Semperboni con la lista Valbondione sul serio. Per Arcene il primo cittadino è Roberto Ravanelli per la lista Cambiano Arcene con il 51,88% di voti.

Riccardo Cagnoni, con il 40,64%, diventa sindaco di Vertova per la lista Per Vertova. A Cenate Sotto Thomas Algeri vince le elezioni con la lista Uniamo Cenate con il 61,05% di voti. A Brignano Gera d’Adda Marco Bonardi è il sindaco della lista civica Brignano che cambia con il 41,57%.

A Songavazzo il sindaco monolista confermato è Giuliano Covelli con la lista civica Ideale comune Songavazzo e 339 voti. Per Zogno vince la Lega con Giuliano Ghisalberti e il 58,65%. A Colzate il primo cittadino è Gian Lorenzo Spinelli della lista civica Per Colzate (52,59%).

Frigeni il più votato ad Almenno

Ad Adrara San Martino vince Sergio Capoferri per Adrara attiva la scelta viva con il 57,31% di voti. Ad Almenno San Bartolomeo confermato sindaco Alessandro Frigeni per la lista Per una cittadinanza attiva almennese con 3180 voti. Ad Antegnate vince Simone Nava di Antegnate in comune con il 54,06% di voti.

Ad Azzano San Paolo il sindaco è Sergio Suardi di Siamo Azzano, Forza Italia, PPe Fratelli d’Italia con il 38,26%. A Bagnatica diventa sindaco Roberto Scarpellini per la lista Nuova Bagnatica con 1950 voti. A Grone vince Enrico Rodolfo Agazzi di Forza Grone con 331 voti.

A Grumello del Monte è sindaco Floriano Caldara di Prospettiva Grumello con il 46,11% di voti. Per Levate Paola Agazzi è primo cittadino per la lista Nuova proposta per Levate con il 45,23%. A Zandobbio Mosè Parigi di Zandobbio cambiare insieme vince con il 51,63% di voti.

A Rovetta Mauro Marinoni di Obiettivo Rovetta è sindaco con 1954 voti. A Vigolo Gabriele Gori vince con la lista civica Vigolo vola con l’83,38% di voti. A Castelli Calepio Adriano Pagani è sindaco con la lista Nuovi orizzonti con 30,67% di voti.

A Rota d’Imagna vince per il terzo mandato Paolo Giovanni Locatelli per Con Rota in comune con 417 voti. A Lenna è sindaco Remo Calegari con Impegno e passione per Lenna con 289 voti. A Canonica d’Adda Riccardo Enrico Sonzogni vince con la lista civica Un passo avanti e il 56,72% di voti.

Pasquale Busetti vince con la civica Innovazione civica a Martinengo nel paese della Bassa con il 56,12%. «Ero sicuro di vincere con questa lista civica, composta da candidati eccellenti, a dimostrazione di come contino le persone e non i simboli di partito. Saremo vicini ai cittadini per cambiare in meglio Martinengo» riflette Busetti.

Il Duca diventa sindaco a Villa di Serio

A Villa di Serio il Duca di Piazza Pontida, Mario Morotti, con la civica Villa Aperta, è il nuovo sindaco con il 62,40% di voti. «Ringrazio i miei concittadini per la fiducia che hanno voluto di nuovo riconoscermi. Ho una squadra che sicuramente lavorerà nell’esclusivo interesse della nostra comunità. Saluto anche la mia sfidante alla quale sin d’ora do la mia disponibilità affinché si possa lavorare in modo collaborativo per la nostra gente» dice Morotti. A Gandosso vince Alberto Maffi con Insieme per Gandosso/Lega con il 63,55% di voti. A Cerete, Cinzia Locatelli è la nuova sindaca con la lista Cerete Futura, con 699 voti.

A Gorle il sindaco è Giovanni Testa della civica Uniti per Gorle con il 44,11% di voti. A Fontanella il primo cittadino è Mauro Brambilla con la civica Fontanella continuità e concretezza con l’89,72% di voti. A Bariano il sindaco è Andrea Rota con la lista civica Vivi Bariano e il 63,28% di voti.

Stezzano, vince Tangorra

A Fara Olivana con Sola Matteo Seghezzi è sindaco per la lista Obiettivi comuni con il 50,75% di voti. A Rogno Felice Franzoni di Orizzonte comune è sindaco con il 60,80% di voti. «Ringrazio la cittadinanza di Rogno per l’enorme fiducia che ci ha dato, una vittoria netta oltre le nostre aspettative che aumenta la responsabilità e la nostra voglia di fare» spiega Franzoni.

Per Stezzano il sindaco è Simone Tangorra di Stezzano futura con il 60,68% di voti.

Festa a Fontanella A Villa di Serio Il sindaco di Gandosso con la famiglia

A Pognano si conferma Giuseppe Vanoli con la Lega al 41,33% di voti.

I 46 sindaci nei paesi a una sola lista

Con la chiusura delle urne 46 candidati sindaci attendono solo l’«ufficialità» per l’elezione. Sono gli aspiranti primi cittadini dei Comuni in cui si è presentata una sola lista. Superato lo sbarramento del primo quorum (40% di votanti) per l’elezione attendono solo che almeno la metà dei voti sia valida.