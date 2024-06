Elezioni in Bergamasca, affluenza alle 12 di domenica: per le amministrative ha votato il 34.16%, per le europee il 31.67% - Le mappe

Sono arrivati i dati dell’affluenza alle 12 di domenica per la provincia di Bergamo: per le elezioni amministrative ha votato il 34.16%, per le europee il 31.67%. In città l’affluenza l’affluenza alle europee è al 35.53%, mentre alle comunali è al 34.36%. In Lombardia l’affluenza alle europee a mezzogiorno di domenica è al 28.71%, mentre per le comunali è al 33.83%. Per le comunali in Bergamasca 46 comuni hanno una sola lista e domenica diversi paesi hanno raggiunto il quorum del 40% necessario per la validità del voto: qui gli aggiornamenti.

Ecco la mappa dell’affluenza alle europee.

E l’affluenza alle comunali.

Alle 23 di sabato

Bassa l’affluenza in Bergamasca sia per le elezioni amministrative sia per quelle europee alle 23 di sabato 8 giugno. Nessun Comune monolista ha raggiunto il 40% che avrebbe già permesso di eleggere informalmente il sindaco. Domenica 9 giugno si vota dalle 7 alle 23.

I dati delle elezioni amministrative

A Bergamo, ultimo dato ad arrivare, ha votato il 21.25% degli aventi diritto come dichiarato dal Ministero dell’Interno. Il dato lombardo delle amministrative è del 19.49%: questo significa che la Bergamasca è sotto di pochi punti percentuale rispetto alla media regionale, perché in città e provincia hanno votato il 19.43% degli aventi diritto. La città è invece sopra sia la media provincia e regionale.

Sempre per le amministrative il Comune con l’affluenza più alta è Foppolo con il 33,11%, seguito da Camerata Cornello (30.06%) e Ponte Nossa (29.07%). Fanalini di coda: all’ultimo posto Madone al 12.04%, Bossico (12.72%) e Cusio (13.09%).

Osservando i dati dei grandi Comuni al voto per eleggere il nuovo primo cittadino, si segnala Dalmine con il 17.88%, Albino con il 18.92%, Romano con il 19.07%, Seriate con il 18.73%, Osio Sotto con 17.01%, Scanzo 17.79% e Stezzano con il 19.83%. Infine Treviolo 19.62%.

I dati delle elezioni europee

In Bergamasca ha votato per le europee il 17.65% degli aventi diritto, un valore più alto rispetto a quello lombardo che si ferma al 16.43% e al nazionale che si attesta al 14.64%.



A Bergamo hanno votato per le europee il 22.02% mentre nella Bergamasca il 17.65%: la città resta quindi la più attenta al voto. Il Comune con la percentuale più bassa è Piazzolo con il 7.41%, seguito da Colere (7.55%) e Locatello con il 7.69%, Comuni in cui non sono previste le amministrative. I Comuni con l’affluenza più alta sono invece tre territori dove si vota anche il sindaco: Foppolo con il 33.56%, Camera Cornello con il 30.60% e Isola di Fondra con il 29.87%.



Osservando i dati dei grandi Comuni al voto, si segnala Dalmine con il 18.24%, Albino con il 19.50%, Romano con il 19.40%, Seriate con il 19.09%, Osio Sotto con 17.32%, Scanzo con il 18.19%, Stezzano con il 20.21% e infine Treviolo con il 19.84%.





A livello nazionale il pericolo astensionismo

Osservando il trend costantemente in calo delle ultime tornate elettorali per le Europee, l’ipotesi che ad andare a votare possa essere addirittura meno del 50% degli elettori non appare quindi per nulla remota vista la prima giornata di voto. Secondo i sondaggisti, l’election day con le amministrative potrebbe in qualche modo contenere il fenomeno “urne vuote”, ma dopo il record negativo di affluenza del 54,5% del 2019 quello del non voto appare comunque destinato a confermarsi il primo partito.

Non a caso anche di recente il Capo dello Stato ha sottolineato l’importanza di recarsi alle urne: «Un grande esercizio di democrazia - ha detto Sergio Mattarella - in cui centinaia di milioni di elettori hanno l’opportunità e la connessa responsabilità di rendersi protagonisti del loro futuro». «Ai cittadini indecisi - ha detto recentemente anche Giorgia Meloni - vorrei dire: andate a votare perché l’Europa si occupa della loro quotidianità molto più di quanto credano».

L’invito della premier è stato dunque quello a «non voltarsi dall’altra parte». Del resto, al trend dell’affluenza guardano analisti e partiti. Anche per capire quanto e come inciderà se dovesse confermarsi la consueta disomogeneità del territorio italiano che vede in genere una maggiore partecipazione al voto al Nord.

I dati delle europee 2019

Alle europee 2019, ad esempio, per le circoscrizioni Nord Est e Nord Ovest votò oltre il 60% dei cittadini, al Sud a votare fu il 46% e nelle isole si scese addirittura al 35%. Una scarsa affluenza nel meridione potrebbe, dunque, penalizzare i partiti che hanno un maggiore bacino di voti in quelle zone come il M5s (che alle scorse europee sfiorò il 30% nella circoscrizione Sud, mentre nelle altre si attestò complessivamente poco sopra il 17%). La Lega, protagonista di un exploit nella scorsa tornata europea (raggiunse il 34,2% totale, con picchi del 40% al Nord Est e Ovest), nel duello sulle percentuali con gli alleati di Forza Italia (al 12% al Sud nella scorsa elezione rispetto all’8,7 complessivo), potrebbe uscire avvantaggiata da una maggiore affluenza al Nord. Una scarsa presenza alle urne potrebbe inoltre favorire i partiti più grandi che hanno un elettorato più ’spalmatò sul territorio. Da capire, infine, quanto peserà l’affluenza sui piccoli che ’lottanò con la soglia di sbarramento del 4%.