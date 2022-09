Elezioni, il Viminale pubblica i candidati, ecco le ultime liste

Migliaia e migliaia di documenti da controllare. Le forche caudine della Commissione elettorale regionale, i ricorsi fino eventualmente alla Cassazione. Ora, il dado è tratto: il ministero dell’Interno ha diramato nei giorni scorsi le liste elettorali definitive in vista del 25 settembre. Sulle proprie schede, i bergamaschi troveranno – per la parte proporzionale – 15 simboli per la Camera e altrettanti per il Senato, per un totale di 60 candidati per ciascun ramo del Parlamento (ogni «listino» è composto da quattro nomi), a cui aggiungere gli «scontri diretti» per la parte proporzionale: per ogni collegio maggioritario ci sono 9 candidati (la coalizione di centrodestra, la coalizione di centrosinistra e altre 7 liste singole).