Esce di strada e si ribalta, automobilista soccorso a Calcinate

Intervento di soccorso a Calcinate per il ribaltamento di un’auto nel tardo pomeriggio di venerdì 15 dicembre. I vigili del fuoco volontari di Romano di Lombardia, l’auto veloce della centrale di Bergamo, l’automedica e l’ambulanza del 118 sono intervenuti sulla statale 498 Soncinese, dove un uomo di 49 anni, secondo le prime informazioni, per cause in fase di accertamento ha perso il controllo della sua vettura ed è finito fuori strada, ribaltandosi. Il conducente non avrebbe riportato ferite gravi. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza il mezzo e hanno bonificato l’area compromessa.