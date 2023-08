Ferragosto, chiuso 1 negozio su 2 nei quartieri periferici in città e nelle località non turistiche

Ferragosto difficile per chi non vive in centro o nelle località turistiche. Le chiusure estive dei negozi riguarderanno soprattutto le periferie e le zone della provincia non interessate dai flussi turistici. Secondo l’indagine condotta da Ascom Confcommercio Bergamo, la settimana centrale di agosto - dal 13 al 20 – sarà quella con il maggior tasso di chiusure, mentre percentuali più basse si registreranno nella settimana precedente, con punte nel fine settimana e in quella successiva, dal 20 al 27 agosto. N ella settimana centrale del mese, complice il ferragosto che cade di martedì, in città alta resterà aperto il 90% di bar e ristoranti e l’80% degli altri esercizi; in città bassa la percentuale di aperture sarà più bassa, mentre le zone periferiche rifletteranno i dati delle località non turistiche. Nelle zone turistiche montane e lacustri le attività resteranno aperte al 100%, sia quelle dell’ospitalità che la rete degli esercizi commerciali. Nelle zone non turistiche il 50% delle attività commerciali e il 40% di bar e ristoranti chiuderanno almeno una settimana. La chiusura media sarà di una settimana, con punte di dieci giorni. Pochi fortunati si concederanno due settimane dal 13 al 27 agosto, dopo la festa del Santo Patrono.