Festa delle Luci, pienone in Città Alta. Sabato si replica: stop auto dalle 20 alle 24 - Foto e video

Weekend conclusivo per la Festa delle Luci, con le dodici installazioni di light art del festival promosso da A2A che terminerà domenica 26 febbraio. Dopo il successo dei giorni scorsi (30 mila persone per sera) anche nella serata di venerdì in Città Alta è arrivata tantissima gente. Pochi i disagi: per evitare l’assalto notturno al borgo storico il Comune ha disposto la chiusura al traffico dalle 20 alle 24, provvedimento che sarà replicato anche nella serata di sabato 25 febbraio. Per la giornata di domenica resteranno in vigore gli attuali orari di chiusura dalle 10 alle 12, e dalle 14 alle 19.