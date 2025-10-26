Festoni al Famedio, è polemica: «Mancano di rispetto». «No, è arte»

L’opera rientra nell’ambito del progetto «Temporary locus», che verrà presentato lunedì alla stampa e inaugurato martedì alle 18.30, con un evento aperto al pubblico sul piazzale antistante il Cimitero monumentale (e al quale l’Amministrazione comunale invita la cittadinanza a partecipare).

L’intervento fa parte di «Contemporary Locus 17» - promosso dall’omonima associazione - e mira a reinterpretare il cimitero Monumentale come luogo urbano e collettivo. Gli artisti coinvolti sono Antonello Ghezzi e Daniel González: è quest’ultimo ad aver firmato l’opera più controversa, decorando la facciata del Famedio con festoni in mylar, un materiale leggero e riflettente che, nelle sue intenzioni, «trasforma la memoria in luce».

Le polemiche sull’installazione

L’installazione, definita «architettura effimera», vuole suggerire la fragilità dell’esistenza e il valore dei gesti condivisi. La scelta di collocare elementi decorativi così appariscenti in un luogo di raccoglimento, e a pochi giorni dal 2 novembre, giorno della Commemorazione dei defunti, ha generato un acceso dibattito sui social. Tra le voci più critiche, si è espresso l’ex parlamentare Giorgio Jannone con una lettera aperta alla sindaca Elena Carnevali, in cui definisce il cimitero «luogo sacro sotto il profilo religioso, culturale, etico e storico». Secondo Jannone, «rispetto e sobrietà con questi festoni dorati sono stati vilipesi», e chiede la rimozione dell’opera prima della commemorazione dei defunti, ritenendola «una forma di rispetto per la nostra storia, per la nostra cultura e per la seconda Bergamo dei nostri cari». Critiche, sempre via social, sono arrivate anche dai consiglieri comunali della Lega Alessandro Carrara («Scelta di pessimo gusto») e Alberto Ribolla («Qui stiamo andando davvero oltre la decenza, si manca di rispetto ai nostri defunti»).

Installazione al Famedio

(Foto di Beppe Bedolis)

La risposta del Comune