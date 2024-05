Finito il restauro, svelata la statua di Papa Giovanni in Seminario. Una mostra fino al 1° giugno

«Un’opera d’arte - ha detto il vicario generale monsignor Davide Pelucchi, prima della benedizione - è l’esito dell’azione di tanti artisti, in questo caso dello scultore Stefano Locatelli che la realizzò; dello stesso Papa Giovanni, soggetto raffigurato, lui stesso artista di bontà e santità; il terzo artista è la Chiesa, con tutte le persone che hanno contribuito a formare Angelo Roncalli e ne hanno reso possibile il capolavoro di bontà; infine i seminaristi che qui studiano, sono chiamati a diventare come Papa Giovanni XXIII, artisti di fraternità, carità, umanità sapendo che l’artista per eccellenza è Dio».