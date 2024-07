Fiumi, portata ai massimi livelli: «Pericolo, rispettate il divieto di balneazione»

Portate anomale

Portate «anomale per luglio – commenta il direttore del Consorzio di bonifica della Media Pianura Bergamasca, Mario Reduzzi –, lo si vede dai dati. E per questo ancora più pericolose: con il caldo, chi cerca frescura deve sapere che il divieto di balneazione nei fiumi va osservato in maniera scrupolosissima, immergersi è di una pericolosità assoluta perché anche quando in superficie non si avverte la forza dell’acqua, occorre tenere presente che già un metro e mezzo sotto si crea una forza doppia, che trascina verso il basso».