Fondo alluvionati, anche A2A in campo con 10mila euro e sconti sulle caldaie

Anche A2A scende in campo a sostegno di chi è stato colpito dall’alluvione del 9 settembre. Con una doppia iniziativa: una donazione da 10mila euro per il Fondo di solidarietà e un’agevolazione per sostituire le caldaie danneggiate dal maltempo. Una scelta, spiega A2A in una nota, «in linea con il suo essere una “life company” che si prende cura dell’ambiente e delle persone». In primis, appunto, «raccogliendo l’appello delle istituzioni locali», la multiutility ha scelto di donare 10mila euro al Fondo di solidarietà promosso dal Comune – in collaborazione con la Fondazione della Comunità Bergamasca – per erogare contributi a fondo perduto alle famiglie e alle imprese toccate dall’esondazione di Morla e Tremana.

Carnevali: «È anche un modo per promuovere una visione di futuro sostenibile e solidale» In più, A2A Energia promuove uno sconto per i propri clienti domestici – con fornitura attiva di luce o gas e residenti a Bergamo – che hanno subìto danni agli impianti di riscaldamento domestico. La sindaca Elena Carnevali ringrazia i vertici di A2A: «Il Fondo di Solidarietà continua a crescere in modo incoraggiante, ampliando così le opportunità di supporto concreto alle persone e attività economiche. La combinazione di un sostegno economico e l’opportunità di rinnovamento delle caldaie è anche un modo per promuovere una visione di futuro sostenibile e solidale».

Sconto del 50%

Come spiega l’azienda, «per i clienti che hanno visto compromesso o danneggiato l’ impianto di riscaldamento a causa dell’alluvione e che abbiano provveduto ad attestare il danno con documentazioni, richieste, certificazioni o comunicazioni prodotte prima del 17 ottobre 2024, A2A Energia offre uno sconto del 50% sul prezzo di acquisto e installazione di una nuova caldaia a condensazione, fino a un massimo di 2mila euro. L’iniziativa si rivolge ai clienti di A2A Energia che aderiranno all’offerta “CaldaiA2A” e rappresenta un aiuto concreto per fronteggiare le spese impreviste legate ai danni subiti». A2A ha messo a disposizione una pagina web dedicata (caldaia2a-bergamo.a2a.it) con il modulo per presentare la richiesta, da compilare entro il 2024: l’azienda specifica che «si riserva la possibilità di prorogare la scadenza della data di accesso all’iniziativa».