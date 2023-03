Forza Italia, Alessandro Sorte è il nuovo coordinatore regionale

Il deputato bergamasco Alessandro Sorte è il nuovo coordinatore di Forza Italia in Lombardia. La nomina è arrivata venerdì 24 marzo dal presidente Silvio Berlusconi. «Lo ringrazio sinceramente per la stima e la fiducia – scrive Sorte in un post su Facebook –. Noi rappresentiamo la tradizione liberale, cristiana, garantista ed europeista all’interno della coalizione di centrodestra. Lavorerò intensamente per rafforzare e rilanciare ulteriormente il nostro Partito sul territorio lombardo».