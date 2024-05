Frane e piante cadute per il maltempo: disagi a Riva di Solto e San Giovanni Bianco

A causa di una frana (verificatasi nei pressi del km 6,300) è temporaneamente chiusa la traffico, in entrambe le direzioni di marcia, la strada statale 469 «Sebina Occidentale» a Riva di Solto . Sul posto sono presenti le squadre Anas e i Vigili del Fuoco per le operazioni di rimozione di materiali e detriti dal piano viabile e per la gestione della viabilità. Il traffico viene deviato sulla viabilità secondaria.

Sempre a causa della piogge della notte tra giovedì e venerdì 31 maggio un grosso albero è caduto sulla strada a San Giovanni Bianco: chiusa la statale. La Protezione civile è al momento al lavoro all’altezza in via Ceresa. In difficoltà anche le aziende agricole a Selino Alto per problemi sulla strada in località Recudino.