Fumo nero in autostrada, grosso incendio nella zona di Cavenago Brianza - Foto e video

Un incendio è scoppiato in provincia in Brianza lunedì 22 gennaio e il fumo nero è visibile fino in Bergamasca. Gli scatti qui on line sono stato fatto nel tratto di A4 tra Cavenago e Bergamo: a bruciare, dalle prime informazioni, un capannone di un’azienda, la Planet Farm, una vertical farm del Brianzolo.

L’incendio e il fumo sono ben visibili anche dalla A4 e in provincia di Bergamo, nella zona della Bassa Bergamasca. A essere interessata dall’incendio la Planet Farms, una vertical farm dove hanno sede la produzione e la coltivazione di prodotti secondo la modalità dell’agricoltura verticale. L’allarme è stato lanciato alle prime ore del mattino, col rogo che ha avvolto un capannone della struttura.

Le fiamme e il fumo visibili dall’autostrada

(Foto di Fabiana Tinaglia) La prima chiamata d’emergenza è arrivata poco dopo le 6.30 al comando provinciale dei vigili del fuoco di Monza e Brianza.Non è ancora chiaro cosa abbia potuto provocare l’incendio. Sul posto, in via Santa Maria in Campo 10 a ridosso dell’autostrada, sono intervenuti numerosi mezzi di emergenza per cercare di arginare le fiamme.Non si registrano feriti.

A Cavenago finestre chiuse per precauzione

«Il sindaco insieme alle forze dell’ordine si trovano sul posto in attesa di sopralluogo e verifiche Arpa per l’estesa nube generatasi. Si consiglia in via precauzionale di tenere chiuse le finestre» si legge sui canali social del Comune di Cavenago.