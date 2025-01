Gelo, al Farno -15,2 gradi. Massime in risalita da giovedì 13 gennaio

Non siamo ancora nei «giorni della merla», che il calendario segna per la fine di gennaio, ma il gelo è già realtà, almeno fino a mercoledì 15 gennaio. Poi le temperature subiranno un leggero rialzo, ma solo nei valori massimi. Di notte, invece, continuerà a far freddo, con gelate ovunque e minime sotto lo zero. Lunedì 13 gennaio le minime si sono stabilizzate tra i -2 e i -4 su tutto il territorio, con valori anche inferiori in alcuni Comuni delle Valli (-6,1 a Poscante di Zogno; -5,9 al Rifugio Passo San Marco; -5,6 a Olmo al Brembo, -5,2 a Rota d’Imagna e -5,1 a Fiobbio di Albino, secondo i dati rilevati dalle stazioni online del Centro Meteo Lombardo). Il record, come ormai noto, si è registrato alla località Montagnina del Monte Farno, a 1.415 metri, dove si è arrivati a -15,2 gradi. Non è mancato nemmeno il vento ad alzare pennacchi di neve fresca di diverse decine di metri, con una velocità che al rifugio Curò ha raggiunto i 77 km/h. Le massime, invece, sono in linea con il periodo e di giorno, con il sole, si è saliti fino ai 7,3 gradi di Ponte San Pietro.

Massime in lieve rialzo da giovedì 16 gennaio

Si tratta comunque di un’ondata di gelo non particolarmente intensa se confrontata con il passato, dove siamo scesi anche sotto i -10 gradi «L’aria fredda arrivata nel weekend si sta sedimentando in pianura – dichiara il meteorologo di 3BMeteo Daniele Berlusconi –. Le massime si alzeranno leggermente da giovedì, specie in quota a causa dell’inversione termica, ma continuerà a far freddo, soprattutto di notte in pianura. Si tratta comunque di un’ondata di gelo non particolarmente intensa se confrontata con il passato, dove siamo scesi anche sotto i -10 gradi».

Attenzione alle tubature dell’acqua

Gelo che potrebbe però causare seri problemi ai contatori dell’acqua e alle tubazioni private, se non adeguatamente protetti. Per questo Uniacque ha diffuso un vademecum con alcuni consigli per evitare il congelamento e la rottura dei contatori. L’invito è a tenere pozzetti e nicchie poste sui muri esterni dei fabbricati, sportello compreso, ermeticamente isolati dall’ambiente esterno e opportunamente rivestiti.