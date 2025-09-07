Burger button
Cronaca / Bergamo Città
Domenica 07 Settembre 2025

Giornata di chiusura Fiera di Sant’Alessandro, tra eventi e premiazioni

LA MANIFESTAZIONE. Uno dei principali appuntamenti italiani dedicati ad agricoltura, zootecnia, macchinari e tecnologie. Fino alle 19.

Giorgio Lazzari
Collaboratore
Tra i tanti eventi collaterali, giornata dedicata alla premiazione dei bovini
Tra i tanti eventi collaterali, giornata dedicata alla premiazione dei bovini

Bergamo

Migliaia di presenze alla fiera storica di Sant’Alessandro che si chiude domenica 7 settembre con una grande festa dedicata al mondo agricolo e alle famiglie. Uno dei principali appuntamenti italiani dedicati ad agricoltura, zootecnia, macchinari e tecnologie, con un’attenzione crescente all’innovazione, alla digitalizzazione e alla sostenibilità.

I premi in palio
I premi in palio

La giornata è iniziata con la Santa Messa e sta proseguendo con spettacoli ed eventi dedicati al grande pubblico. Domenica 7 settembre in fiera vengono premiate anche le regine della manifestazione, i migliori capi bovini allevati nella Bergamasca.

Le info

La Fiera di Sant’Alessandro resta aperta fino alle 19. Per info, ticket e programma completo degli eventi si rimanda al sito www.fieradisantalessandro.it.

