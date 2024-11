Giornata contro la violenza sulle donne: al via la manifestazione in città - Foto

«Siamo il grido di tutte quelle donne che non hanno voce». Inizia con questo slogan la manifestazione di lunedì 25 novembre in centro a Bergamo, organizzata per la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne e di genere. Un corteo promosso dalla Rete bergamasca contro la violenza di genere che è partito alle 18: sono migliaia le donne che stanno sfilando.

Saranno ricordati anche i recenti e terribili fatti di cronaca nazionale e locale, in particolare l’omicidio di Sara Verzeni.

Uno dei manifesti al corteo a Bergamo

(Foto di Bedolis) Tantissime donne alla manifestazione contro le violenze

(Foto di Bedolis) «La violenza non ha mai scusanti» si legge su uno striscione

(Foto di Bedolis)

Il corteo in centro

La partenza alle 18 da piazzale Marconi, il corteo si snoderà tra le vie della città fino a piazza Pontida. L’adesione è «aperta, partecipata e libera» e ha riscosso molte sottoscrizioni: dal Comune di Bergamo alla Diocesi, e poi una cinquantina di associazioni e realtà tra città e provincia, e oltre 680 sottoscrizioni tra singoli cittadini. Aderiscono anche il Pd («Ribadiamo la necessità di un’azione coordinata tra istituzioni, scuole e associazioni, per sensibilizzare e formare le nuove generazioni su temi come il consenso, il rispetto reciproco e l’uguaglianza di genere», sostiene il Pd) e l’Associazione Italia Israele.

Tantissime persone per il corteo contro la violenza sulle donne

I numeri della violenza sulle donne

«Sono 99 le donne uccise in Italia tra il 1° gennaio e il 18 novembre di quest’anno» ha riferito Annalisa Colombo, segretaria provinciale della Cgil di Bergamo, citando i dati dell’XI Rapporto Eures, appena diffuso. «Gli studi ci dicono che crescono i delitti di donne che hanno più di 65 anni: sono state 37 nei primi 11 mesi del 2024, pari al 37,4% delle vittime femminili totali, uccise nella maggior parte dei casi dal coniuge o dai figli. Il Rapporto registra poi una forte crescita delle figlie uccise, passate da 5 a 9. Il numero delle vittime straniere risulta in forte crescita, passando da 17 a 24, arrivando a rappresentare un quarto delle vittime totali (24,2%), mentre diminuisce il numero delle vittime italiane, passate da 95 a 75. L’aumento delle vittime straniere si accompagna ad una forte diminuzione degli autori di femminicidio di nazionalità non italiana, passati da 23 a 16, con un decremento del 30,4%, mentre rimane stabile il numero degli autori italiani (83 nei primi 11 mesi del 2023 e del 2024)».

