Giornata della disabilità, la testimonianza: «Le barriere ci sono, ma sono soprattutto mentali»

I gradini alti, i marciapiedi qua e là sconnessi, gli spazi angusti, le attese. Roba da perdere la pazienza, da arrabbiarsi almeno un po’. Invece niente, non uno sbuffo, non una lamentela. Mai. Solo il sorriso di chi ha imparato in fretta a cavarsela. «Se iniziavo a dire questo non si può, questo non si fa, ora ero murato in casa. Conta la voglia di mettersi in gioco e di provare, i modi si trovano». Dice che non è questione di età, ma di carattere, di come ci si adatta. Le barriere sono soprattutto mentali. Briliano Naci, 25 anni di energia, spiazza, disegna una Giornata internazionale delle persone con disabilità che più lontana dagli stereotipi non si può. «Brilli» – come lo chiamano gli amici – vive a Bergamo dal 2015: a 16 anni un tuffo in Albania gli ha portato via la mobilità di gambe e braccia. Tre anni di riabilitazione avanti e indietro dalla «Casa degli Angeli» di Mozzo e dall’ospedale «Papa Giovanni», poi una nuova vita da reinventare. «Sono arrivato in Italia tramite una parente, ma alla fine ho sempre vissuto da solo», racconta, accennando alla perdita di entrambi i genitori. Arriva da via Moroni (dove nel frattempo ha comprato casa con la sorella, che da poco l’ha raggiunto in città) in sella alla sua carrozzina motorizzata: 11 mila chilometri percorsi dal 2017. In una domenica natalizia dalla luce infinita, il centro pullula di gente già dal mattino, e il ragazzo si destreggia con disinvoltura tra il Sentierone e le bancarelle affollate.

Bar e negozi

In testa la mappa, sa dove può passare: «In piazza Vittorio Veneto e piazza Matteotti meglio di no, il ciottolato non aiuta, facciamo la strada larga». Eppure a rinunciare non ci pensa proprio, lì sotto l’Albero fa anche il volontario alla casa di Babbo Natale: «Aiuto i bambini con le letterine, per un tirocinio con l’Adb (Associazione disabili bergamaschi), che mi è sempre stata vicina». L’aria è frizzante, pensiamo di riscaldarci con un caffè. Qualche gimkana tra le casette di Natale, «Brilli» vuole provare il locale di una nota catena americana in via Zambonate. «In generale conosco i bar accessibili, o al limite sto ai dehors fuori», dice. Suona il campanello. Attesa. In effetti la fila dei clienti alla cassa è molto lunga. Riprova, due, tre volte. Alla fine un cameriere indica un altro ingresso laterale e invita a «smontare» il motorino, perché sul montacarichi non ci sta. Prova ad avviare la pedana: una, due, tre volte. Alla fine è «Brilli» a spiegare come funziona, il cameriere si scusa per il disagio. È fatta, entriamo. «Dispiace perché è un locale nuovo, poteva essere pensato meglio. Ecco, con i negozi è un po’ più rara l’attenzione a quelli come me», ammette Briliano, ma si gusta la sua tazzina. «Non è proprio semplice tenerla in mano, perché ho una lesione alta, e quindi faccio fatica anche con gli arti superiori. Ho dovuto lasciare il basket», racconta, «consolandosi» con il nuoto il martedì sera. Riprendiamo la strada: i gradini di passaggio Limonta sono «off limits» e quindi per tornare verso via XX Settembre percorriamo tutta via Tiraboschi. Anche lì qualche slalom tra i tavolini. Sosta ai servizi pubblici di Porta Nuova, che superano il test: «Comodissimi, a prova di disabile», conferma Briliano.

A Bergamo una giornata alla scoperta delle barriere architettoniche

(Foto di Beppe Bedolis)

Il lavoro

Ammette che anche negli uffici comunali – quando deve fare qualche pratica – l’accessibilità è migliorata, per i cinema «non tutti sono uguali, alcuni ti mettono in prima fila e lì è un po’ dura vedere bene». «Piuttosto ci si scontra con la burocrazia», dice, parlando del suo permesso di soggiorno «che viene rinnovato solo di anno in anno, nonostante io viva a Bergamo ormai da otto anni». Il problema si chiama lavoro: «Senza un contratto, i tempi dei documenti non si possono allungare». Trovare un impiego è il desiderio più grande. «In Albania facevo la scuola per diventare meccanico, adesso non posso più farlo – racconta –. Ho la licenza media perché ho unito i tre anni in uno al “Pesenti” per equiparare i titoli di studio». Cosa gli piacerebbe fare? «Qualsiasi cosa, basta lavorare. Certo non posso fare il muratore o il magazziniere», scherza. «Brilli» ama stare con le persone: «Faccio un po’ di infopoint alla Casa di comunità di Borgo Palazzo, mi occupo della manutenzione delle carrozzine alla “Casa degli Angeli”. Tra stare tutto il giorno davanti al computer in ufficio o dare una mano alle persone non ho dubbi, scelgo la seconda».

Una giornata alla scoperta delle barriere architettoniche in città

(Foto di Beppe Bedolis)

I trasporti