Giornate dei castelli: per la decima edizione c’è anche il passaporto

Più date, aperture notturne, un «passaporto» da timbrare per le visite a castelli, borghi o palazzi storici e un’immagine rinnovata per attirare sempre più giovani. Queste le novità della 10 a edizione delle « Giornate dei castelli, palazzi e borghi medievali », manifestazione promossa dall’associazione di promozione socio-turistica «Pianura da scoprire».

Appuntamenti più numerosi

Nell’edizione di quest’anno si aggiungerà anche il primo sabato sera di luglio, con una speciale apertura in notturna: «Il turismo in Lombardia – ha detto Mazzali – l’anno scorso è cresciuto del 17% e quest’anno puntiamo a fare anche meglio. Il tutto grazie anche a iniziative come questa, rispondenti a ciò che ormai il turista, anche quello proveniente dall’estero, vuole: lasciare i luoghi più noti e blasonati e andare alla ricerca di piccoli tesori come castelli, borghi e palazzi storici di cui il territorio lombardo è ricco».