«Giù la pancia... su il morale!», il libro per rimettersi in forma

Settembre è il mese dei nuovi inizi e dei buoni propositi. C’è chi torna sui banchi di scuola e chi al lavoro dopo le vacanze estive. Per rimettersi in forma e affrontare con nuova energia la routine quotidiana esce in edicola con L’Eco di Bergamo «Giù la pancia… su il morale!», guida di ricette, allenamenti e consigli messi a punto dalla biologa nutrizionista Francesca Beretta per dimagrire e ritrovare il benessere psicofisico.

Il volume (287 pagine, copertina rigida) propone un programma teorico e pratico immaginato su un arco di tempo di tre mesi con l’obiettivo di perdere peso senza sottovalutare l’aspetto psicologico. Un percorso mirato che unisce dieta e allenamenti, stimolando il buonumore e la fiducia in se stessi, e un programma che si può seguire da soli oppure in coppia, lui e lei, per rendere ancora più facile il raggiungimento degli obiettivi tramite il supporto reciproco. «Questo progetto è nato durante il lockdown del 2020 – spiega la dottoressa Beretta – quando ho deciso di dare voce alla mia esperienza diretta con i pazienti che sentivo quotidianamente, selezionando dei dialoghi che mi capitava di sostenere con loro per focalizzare alcuni problemi e richieste ricorrenti».

«In pochi hanno le idee chiare su quanto l’alimentazione influenzi la nostra bellezza e il nostro umore – continua la dottoressa Beretta –. Il nostro aspetto psicofisico è governato quasi esclusivamente dal regime alimentare che adottiamo. In questa guida, insieme al personal trainer Cristian Rottura, ho provato a sintetizzare un metodo integrato di consigli e allenamenti per adottare uno stile di vita sano e attivo». Il percorso propone infatti trucchi di bellezza per migliorare gli inestetismi (da quelli più «femminili» come la cellulite e la ritenzione idrica a quelli che preoccupano di più gli uomini come le «maniglie dell’amore» e i muscoli da tonificare), 50 ricette veloci da preparare ma gustose al palato e schede di allenamento mirate (total body, tabata, split routine).