Gli affitti superano le compravendite. Pesano caro mutui e rialzo dei tassi

Compravendite: -10% nel 2023

Nel 2023, «dopo anni di espansione», le compravendite residenziali sono diminuite del 10%, in primis per «l’elevato costo dei mutui» e la «contrazione del potere d’acquisto di gran parte della domanda», specifica Nomisma, ma soprattutto – prima volta dopo sette anni – la domanda rivolta alla locazione (52% del totale) batte quella legata all’acquisto (48%). Quanto ai prezzi delle compravendite, rispetto a un anno fa si osserva un incremento del 2,3% per le abitazioni nuove o in ottimo stato, mentre per l’usato la crescita è dello 0,4%; si allungano però i tempi medi di vendita, passati nel giro di un anno da 4 a 5,5 mesi per le abitazioni in ottimo stato e da 4,5 a 5,5 mesi per le abitazioni usate; resta sostanzialmente invariato lo sconto praticato rispetto al prezzo di partenza, che passa dal 5,5% al 6,5% per le abitazioni in ottimo stato e dal 10% al 9,5% per l’usato. La «fame» di appartamenti in affitto si riflette anche sulla rapidità con cui un’abitazione in locazione «va via»: per affittare una casa in ottimo stato basta meno di un mese e mezzo, per quelle di minor pregio si scende a un mese; i rendimenti lordi potenziali della locazione restano attorno al 5,5%. «Nel 2023 – è la sintesi di Nomisma – il mercato immobiliare ha iniziato a risentire in modo più marcato dell’incertezza del quadro macroeconomico e dell’impatto che tale situazione ha avuto su consumatori e imprese. In particolare, a Bergamo, rispetto alla precedente rilevazione di marzo 2023, si assiste a un ripiegamento di tutti gli indicatori di mercato, ad eccezione dello sconto sul prezzo di vendita. A subire un arretramento sono la dinamica delle transazioni, l’andamento dei prezzi, l’intensità della domanda e i tempi di assorbimento».