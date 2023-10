Gran debutto per «Forme»: pienone per scoprire i formaggi in Città Alta - Foto e video

Tutti pazzi per il formaggio, non solo a Bergamo, capitale mondiale delle Dop con 9 produzioni che nascono in provincia. Inaugurata l’8ª edizione di «Forme»: sotto i riflettori nel weekend il settore lattiero-caseario, per valorizzare e promuovere il formaggio in ogni sfumatura. Ecco alcune iniziative: sabato 21 ottobre mercato del formaggio in piazza Vecchia e l’apertura del Circolo della gastronomia creativa italiana al Circolino, oltre a masterclass e degustazioni diffuse.