Gratta e vinci fortunato a Mozzo: biglietto da un milione di euro

Vincita record di 2 milioni di euro a Mozzo. La fortuna sorride ancora nella Bergamasca a due settimane di distanza dalla vittoria di 1 milione di euro al gioco del Million Day registrata al bar Ventura di via Corridoni a Bergamo. Questa volta è successo a Mozzo, nella tabaccheria di Massimiliano Brembilla in via Lecco 45, affacciata sulla Briantea, con un biglietto del «Turista per sempre».