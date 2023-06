Guardia medica, pressione sulla catena dell’emergenza

Infermieri come vigili. Rispondono al telefono, accolgono e registrano i pazienti in pronto soccorso, smistano. «Chiami il 116.117, visti i suoi sintomi non gravi si faccia visitare dal suo medico lunedì» e via consigliando. Poi c’è il 112, il numero unico delle emergenze-urgenze. Che, come tale, non è fatto – come pure il pronto soccorso – per un lieve mal di pancia o qualche linea di febbre.