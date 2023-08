I festeggiamenti per Sant’Alessandro entrano nel vivo: fede e cultura in dialogo

Arte, cultura, musica, festa. Le celebrazioni per Sant’Alessandro intrecciano momenti laici e religiosi, in un mix tra appuntamenti tradizionali e novità pensate di anno in anno. A chiudere il programma di Sant’Alessandro 2023 – la virtù scelta per quest’edizione è il Dialogo, il tema che fa da filigrana alle diverse iniziative – sarà lo spettacolo teatrale «Due uomini. Roncalli e Montini alla prova del tempo», in programma domenica 27 agosto alle 21,15 nella Cattedrale di Sant’Alessandro, per la regia di Luca Doninelli e con Massimo Popolizio, dedicato alle biografie di Giovanni XXIII e Paolo VI.