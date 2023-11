I fiumi osservati speciali: Adda, sfiorata la piena. Serio: tengono le sponde

«Abbiamo ancora venti centimetri di tolleranza». Stivali e keyway rosso dei sommozzatori di Treviglio, Giacomo Passera osserva l’idrometro dell’Adda al confine tra Cassano e Fara Gera, mentre il fiume scorre impetuoso alle spalle dei volontari che nella bella stagione pattugliano queste stesse acque contro gli annegamenti.

La situazione dell’Adda

Nel primo pomeriggio di giovedì gli stessi volontari hanno effettuato alcuni sopralluoghi all’Adda e al Brembo. L’idrometro segna un metro e 70. «Sfiorare i due metri significa il rischio di esondazioni – spiega Passera, che dell’associazione dei sub di Treviglio è fondatore e presidente –: siamo in allerta, perché la situazione delle piogge degli ultimi giorni ha riempito tutti i nostri fiumi». Il sopralluogo continua verso nord: a Canonica d’Adda è la statua di San Giovanni Nepomuceno, sotto il ponte in ristrutturazione, a indicare quando è il caso di allarmarsi. «Se l’acqua arriva ai piedi del santo, allora c’è da preoccuparsi», spiega il sub.

Leggi anche È allerta fiumi: il Serio è triplicato, l’Adda e il Brembo sotto osservazione 4 ore fa 01:39

In realtà ieri il livello dell’Adda era ancora al di sotto della statua, che nel 2002 venne sommersa fino alla testa e l’Adda esondò, allagando strade e campi. Qualche centinaia di metri più a nord del ponte si trova il punto in cui il Brembo – altro osservato speciale – si immette nell’Adda e dunque in questo tratto la portata del fiume è da sempre sotto osservazione in caso di allarme meteo.

I sommozzatori volontari di Treviglio monitorano il livello dell’Adda

(Foto di Cesni)

La situazione del Brembo

Appunto il Brembo viene invece monitorato a Brembate: giovedì sera la portata era di 500 metri cubi al secondo. «Se dovesse peggiorare, siamo pronti a muoverci», annuncia ancora Passera. In realtà le previsioni meteo delle prossime ore sembrano tendere verso il bello: la pioggia dovrebbe ripresentarsi nella Bergamasca soltanto nel pomeriggio di domani, per poi lasciare spazio al bel tempo da domenica.

Qui la situazione del Brembo a San Pellegrino nella notte tra giovedì e venerdì

Il Brembo in piena a San Pellegrino

La situazione del Serio

Anche dalle parti del Serio, nella Bassa, la situazione viene per questo monitorata. A impressionare maggiormente ieri era il tratto in prossimità del ponte stradale di Ghisalba, con l’aveo completamente colmo di acqua, tanto da far sembrare il Serio un altro fiume, di ben più ampia portata. Situazione leggermente diversa poco più a sud, all’altezza dei ponti stradale e ferroviario che collegano Romano con Bariano. Qui l’innalzamento delll’acqua era verificabile in corrispondenza dei piloni delle due strutture viarie, anche se diversi lembi di fondo ghiaioso rimanevano ancora ben visibili in superficie, essendo anche maggiore la larghezza del fiume in quel punto. Più a valle la situazione in corrispondenza del ponte stradale di Mozzanica è simile nel contesto a quella di Ghisalba. Stando a quanto reso noto nel pomeriggio di ieri dalla sede di Romano del Parco regionale del fiume Serio, non si sono registrate erosioni delle sponde in questi ultimi tre giorni, cosa che invece si era verificata un paio di settimane fa. Allora l’acqua si portò via circa 250 metri lineari di sponda destra nel tratto del territorio posto al confine tra Cologno e Morengo: a Bariano, sempre sulla sponda ovest, la forza dell’acqua aveva invece generato il cedimento di 100 metri di riva.

Il direttore del Parco regionale del fiume Serio, Laura Comandulli, spiega: «Gli interventi riparatori saranno possibili solo in attesa di una stabilizzazione della situazione, per comprendere quale è l’equilibrio che il fiume sta cercando di riguadagnarsi. Solo allora riusciremo a capire dove ricucire i percorsi: più volte sono stati realizzati interventi di cucitura che il fiume si è ripreso nel tempo. L’obiettivo dei prossimi anni sarà quello di riformare nuove zone di esondazione per salvaguardare gli abitati. È importante che a monte di queste città ci siano delle fasce di espansione per evitare di avere delle piene che escano in maniera devastante».