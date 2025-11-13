I pattini virali di Ilaria Dentella volano in finale ai TikTok Awards

Non è solo un video virale. Per Ilaria Dentella , 21 anni, pattinatrice bergamasca, la candidatura ai TikTok Awards come miglior video dell’anno è il risultato di anni di allenamento e capacità di trasformare una disciplina sportiva in un progetto digitale seguito in tutto il mondo. Il video in questione ha superato 85 milioni di visualizzazioni e 7,5 milioni di like, portandola tra i sei creator scelti per la categoria miglior video nella seconda edizione italiana, in programma il 27 novembre a Milano.

«È stato un anno molto positivo, ma entrare tra i contendenti è qualcosa che non mi aspettavo. Questa nomination è un traguardo che ripaga anni di sacrifici dedicati - racconta Ilaria -. Dietro ogni video c’è un lavoro enorme di ricerca, pianificazione e studio. È la prova che i social possono essere anche uno spazio per condividere le proprie passioni con tutto il mondo». A supportarla nel progetto c’è il fratello Damiano, braccio destro dietro la videocamera: «È stato il primo a cui ho dato la notizia - dice -. La mia famiglia è una parte fondamentale di questo percorso». Le votazioni sono aperte fino al 20 novembre.