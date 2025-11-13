Burger button
Cronaca / Bergamo Città
Giovedì 13 Novembre 2025

I pattini virali di Ilaria Dentella volano in finale ai TikTok Awards

IL VIDEO. Per Ilaria Dentella, 21 anni, pattinatrice bergamasca, la candidatura ai TikTok Awards come miglior video dell’anno.

Ilaria Busi
Ilaria Busi
La pattinatrice Ilaria Dentella
La pattinatrice Ilaria Dentella

Non è solo un video virale. Per Ilaria Dentella, 21 anni, pattinatrice bergamasca, la candidatura ai TikTok Awards come miglior video dell’anno è il risultato di anni di allenamento e capacità di trasformare una disciplina sportiva in un progetto digitale seguito in tutto il mondo. Il video in questione ha superato 85 milioni di visualizzazioni e 7,5 milioni di like, portandola tra i sei creator scelti per la categoria miglior video nella seconda edizione italiana, in programma il 27 novembre a Milano.

«È stato un anno molto positivo, ma entrare tra i contendenti è qualcosa che non mi aspettavo. Questa nomination è un traguardo che ripaga anni di sacrifici dedicati - racconta Ilaria -. Dietro ogni video c’è un lavoro enorme di ricerca, pianificazione e studio. È la prova che i social possono essere anche uno spazio per condividere le proprie passioni con tutto il mondo». A supportarla nel progetto c’è il fratello Damiano, braccio destro dietro la videocamera: «È stato il primo a cui ho dato la notizia - dice -. La mia famiglia è una parte fondamentale di questo percorso». Le votazioni sono aperte fino al 20 novembre.

Bergamo
Sport
Pattinaggio artistico
pattinaggio di velocità
Ginnastica
danza
Ilaria Dentella
Ilaria Busi
TikTok Awards