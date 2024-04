Il 25 aprile passeggiata nel bosco e spettacolo «Parole e musica di Liberazione»

Un modo per incontrarsi e stare insieme nella natura celebrando la festa della Liberazione. Come di consueto il pomeriggio del 25 aprile l’associazione Soto Alt(r)a Quota in collaborazione con l’Anpi e il Parco dei Colli organizza una camminata sulle tracce della Resistenza al Monumento Partigiano nei luoghi dove si consumo l’eccidio di Villa Masnada.

Sono tre i punti di partenza della camminata, a seconda della lunghezza del percorso:

Alle 14.30 dal Municipio di Mozzo

Alle 15 dal Municipio di Villa d’Almé

Alle 15.30 dal piazzale del mercato di Ponteranica, accanto al BoPo

Quest’anno, grazie alla Popolare Ciclistica, si aggiungeranno due ritrovi per coloro che volessero trasformare la camminata in biciclettata:

Alle 13.30 a Mozzo da Villa Masnada per coloro che vogliono fare un giro in mountain bike di una quarantina di chilometri nella natura;

Alle 15 a Bergamo dal Monumento al Partigiano (Piazza Matteotti) per famiglie e gruppi con cui si pedalerà per alcuni punti della Resistenza della città.

Tutti i percorsi giungeranno al Monumento Partigiano nel bosco del Parco dei Colli e per partecipare basta farsi trovare in uno dei precedenti punti di ritrovo, oppure direttamente al Monumento Partigiano alle 16.30.

Installazione Foglie su Fogli(e)

25 aprile passeggiata nel bosco al Monumento Partigiano Per le carrozzine, passeggini o chi avesse difficoltà su terreni sconnessi, è meglio scegliere la partenza da Ponteranica perché dalle altre partenze ci sono alcuni tratti di pista che sono stati interessati da alcuni lavori e il ripristino garantito per il 25 aprile può non essere perfetto.

Arrivati al monumento lo storico Stefano Morosini racconterà la vicenda partigiana dell’assalto a Villa Masnada e la conseguente fuga ed eccidio di Petosino.

A seguire ci sarà un breve spettacolo «Parole e musica di Liberazione» a cura dell’attrice Cinzia Mazzoleni e del musicista Matteo Franchini, che hanno lavorato con alcuni degli ottocento scritti che ci avete donato durante il progetto comunitario di Foglie su Fogli(e).

Al Monumento ci sarà anche un momento di convivialità con la merenda preparata dall’Anpi dei Colli.